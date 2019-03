Sábado Deluxe La trágica situación de Juanjo Artero: embolia pulmonar y deudas con Hacienda Dos semanas después de ser ingresado de urgencia, el actor acudió como invitado especial a «Sábado Deluxe» donde se sinceró ante la atónita mirada de los colaboradores

El popular actor Juanjo Artero, protagonista de «Verano Azul» y «El comisario», dio un susto el pasado 12 de marzo al ser hospitalizado en Fuenlabrada tras sufrir una dolencia mientras rodaba. El intérprete pasó la mañana del lunes en urgencias tras sufrir un tromboembolismo pulmonar y, tras recibir el tratamiento de urgencia, pasó a planta, donde se recuperó.

Dos semanas después de ser ingresado de urgencia, Juanjo Artero acudió como invitado especial a «Sábado Deluxe» donde se sinceró ante la atónita mirada de los colaboradores. «Rodando la serie me dio un pinchazo. Respiraba y me daba como un calambre. Yo quería acabar la secuencia y cuando terminé, empecé a ver blanco a mi alrededor por la falta de oxígeno y ya llamaron al SAMUR. No entré en pánico, intentaba respirar tranquilamente, poquito a poco... y ya vinieron los médicos… ¡benditos médicos!», recordó asegurando que ya había dejado de fumar definitivamente: «Tomé la decisión de dejar de fumar. Me he llevado un susto tan grande que se lo he prometido a mis hijos», aunque no puede dejar de trabajar por la deuda que tiene con el Fisco. «Le debo dinero a Hacienda de dos inspecciones, con carácter retroactivo. Y eso me ha llevado a un estrés de no poder parar», confesó.

«La gente me dice que me relaje, pero no puedes...yo no puedo dejar de trabajar y de hacerlo todo. Estoy con una obra de teatro y una serie de televisión. Me levantaba a las 5.40 para ir al rodaje, terminaba a las 17.00 y me iba a ensayar hasta las 23.00. Llegaba a casa y me ponía a estudiar hasta las tres o las cuatro de la madrugada la secuencia del día siguiente. Y luego el fin de semana me iba a hacer la obra de teatro», añadió. A pesar de todo, se siente optimista ante esta situación: «Conmigo no van a poder, porque lo estoy pagando todo y siempre he pagado todo».