Han pasado unas semanas desde que la revista «Diez Minutos» destapase el rostro de la mujer de Chelo García Cortés con unas imágenes en las que aparecen las dos durante un romántico paseo por la playa. Marta Roca Carbonell un día después entraba en directo en «Sálvame» para dar las primeras declaraciones públicas tras dejar de ser una persona anónima. «Solo quiero decirte una cosa: perdón por exponerte pero no puedo seguir ocultando que comparto mi vida con la mejor persona que podría tener», comenzó a decirle la colaboradora sin parar de llorar. «No hay problema, yo quiero a Chelo y es lo que hay. La vida transcurre pasito a pasito y yo estoy con ella».

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil en el año 2005, pero su relación comenzó hace más de 29 años. Chelo la define como «el gran apoyo de mi vida y tal y como asegura la revista, «se complementan y se llevan a la perfección». Ambas comparten hogar en un chalet, en el que conviven siempre que sus respectivos trabajos no les obliguen a separarse.

Chelo García Cortés, próxima concursante de «Supervivientes», espera -ahora que su mujer es un personaje público- la defienda en plató mientras ella pasa penurias en una de las islas de Honduras. «Es la primera vez en nuestra vida conjunta que nos vamos a separar, si voy. Y llevo 29 años con ella», aseguraba la televisiva en el programa en el que colabora.

Este fin de semana, la mujer de la colaboradora concedía su primera entrevista. «He atravesado una depresión muy fuerte y me quedé sin ganas de vivir. Yo no podía salir de la puerta de mi casa, ni coger el coche. Hace cuatro o cinco días he empezado a salir a la calle», dijo en «Sábado Deluxe» en relación a la presión que ha tenido que soportar por las grandes deudas de su pareja. «Me dolió mucho que Chelo me ocultara sus problemas con Hacienda», motivo por el cual tuvo que hacer un reportaje pactado en el que salía por primera vez. «Todo era surrealista», recuerda.

Marta Roca Carbonell confesó que a Chelo le gustaría haber adoptar un niño, pero que ella siempre lo ha descartado. Tras esto la colaboradora salía de la sala VIP y se fundía en un tierno beso. «Por fin puedo besarla públicamente», decía emocionada