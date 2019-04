Sábado Deluxe La mujer de Chelo García Cortés confiesa sus penurias económicas con un look de 50.000 euros Marta Roca confesaba los tremendos apuros económicos por los que estaba pasando la pareja y la inmensa deuda que tienen actualmente con Hacienda

ABC Madrid Actualizado: 09/04/2019 12:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La mujer de Chelo García Cortés sale de la sombra

Este fin de semana, la mujer de Chelo García Cortés concedía su primera entrevista en «Sábado Deluxe»: «He atravesado una depresión muy fuerte y me quedé sin ganas de vivir. Yo no podía salir de la puerta de mi casa, ni coger el coche. Hace cuatro o cinco días he empezado a salir a la calle», dijo en relación a la presión que ha tenido que soportar por las grandes deudas de su pareja. «Me dolió mucho que Chelo me ocultara sus problemas con Hacienda», motivo por el cual tuvo que hacer un reportaje pactado en el que salía por primera vez. «Todo era surrealista», recuerda.

Marta Roca confesaba los tremendos apuros económicos por los que estaba pasando la pareja y la inmensa deuda que tienen actualmente con Hacienda: «De repente, no tenía dinero», decía visiblemente emocionada. Sin embargo, lo que los colaboradores no han llegado a entender del todo es el atuendo que la mujer de la televisiva eligió para dar estas durísimas declaraciones.

Así lo confirmó Mila Ximénez, quien horas después de la entrevista recapacitó sobre la deuda de su compañera y su mujer y el look que esta eligió para sentarse en el sillón de «Sábado Deluxe». Un modelito que podría ascender facilmente hasta los 50.000 euros, pues lucía un Rolex, valorado en 40.000 euros, un cinturón de primera marca de más 1.000 euros, unos zapatos de 800 y una americana de lujo.

Matrimonio

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil en el año 2005, pero su relación comenzó hace más de 29 años. Chelo la define como «el gran apoyo de mi vida y tal y como asegura la revista, «se complementan y se llevan a la perfección». Ambas comparten hogar en un chalet, en el que conviven siempre que sus respectivos trabajos no les obliguen a separarse.