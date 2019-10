«Sábado deluxe» La drástica decisión de Diego Matamoros ante el tonteo de Estela Grande y Kiko Jiménez El hijo de Kiko Matamoros ha contado en «Sábado deluxe» cómo está viviendo el flirteo de su mujer con el novio de Sofía Suescun

Sea o no un montaje, como así han confesado Estela Grande y Kiko Jiménez, lo cierto es que su estrecha «amistad» está haciendo mucho daño a las personas que se encuentran fuera: Sofía Suescun y Diego Matamoros. La televisiva había intentado comprender a su pareja porque a ella le pasó lo mismo en «Supervivientes» con Logan, pero ya se ha dado por vencida y ve su relación con el ex de Gloria Camila terminada.

Diego Matamoros en cambio defendió a su mujer, con la que se dio el «sí, quiero» el 13 de julio en la Finca Prados Moros en El Escorial, hasta este fin de semana. Acudió al programa «Sábado deluxe» para contar sus verdaderos sentimientos y narrar en primera persona cómo estaba viviendo la relación de su esposa con Kiko Jiménez. El tonteo entre ambos ha llegado a su punto más álgido después de que los concursantes durmiesen juntos en una actitud de lo más cariñosa, algo que sin duda duele al hijo de Kiko Matamoros.

Aunque Diego Matamoros culpa a Kiko Jiménez de esta situación y asegura que está convencido de que se trata todo de un montaje, confiesa que se siente roto y un «gilipollas». Asimismo, el hijo de Kiko Matamoros ha asegurado en el programa de Telecinco que no irá a buscar a Estela Grande cuando sea expulsada: «Qué necesidad tienes de hacer esto con la gente, que sois dos gilipollas que encima lo estáis diciendo en directo y que lo hacéis para crear un dolor... ¿Qué ganáis con esto?».

Kiko Jiménez y Estela Grande en la casa de Guadalix

Ha dicho también que no conoce a esa persona que está dentro de la casa: «Me siento un tonto, no conozco a la persona que está ahí dentro. No hace falta hacer nada de esto, faltarme al respeto, cachondearte después, que lo vea todo el mundo y que creas que me va a sentar bien». Y finalizaba: «Me da pena que Estela haya tirado una cosa tan bonita como la que teníamos por esta gilipollez».

La situación que está viviendo en su relación no es nueva. El propio Diego Matamoros ha confesado en «Sábado deluxe» que le fue infiel a su entonces novia, pero que Estela Grande le perdonó. «Ella me perdonó y nunca me lo ha echado nada en cara. Yo nunca creí en las segundas oportunidades y me dio una lección de vida». Pese a todo él no perdona: «No quiero que mi mujer vuelva a dormir a mi casa cuando salga de 'GH VIP'». Poco después reculaba y aseguraba que será él quien se vaya a dormir a casa de un amigo.