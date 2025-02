Ricky Rubio anuncia el nacimiento de su primer hijo

«Es algo que nunca había experimentado. Mucha gente que ya había sido padre me decía lo increíble que era, pero hasta que no lo vives no lo sientes », con estas palabras confirmaba Ricky Rubio , tras la victoria de los Phoenix Suns ante los Knicks, la feliz noticia del nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con Sara Colomé . «Cada persona es diferente y cada uno tiene una experiencia. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. La primera vez que me puse a mi bebé en mi pecho, no hay palabras para describirlo», agrega.

Rubio, que ha celebrado su paternidad con un brillante partido en el Madison Square Garden, se ausentó el pasado 15 de enero de su cita en el campo frente a los Atlanta Hawks por el nacimiento del pequeño, del que todavía no han desvelado el nombre . Y es que el base español y su pareja siempre han mantenido su relación en un discreto segundo plano y los detalles de su vida privada alejados de los focos. Eso sí, el pasado verano protagonizaron una de sus imágenes más románticas con un beso en a celebración de la victoria del Mundial de baloncesto.

Tras unos años complicados por el fallecimiento de su madre, que marcó un antes y un después en la vida del deportista, el nacimiento de su primer retoño abre una de las etapas más bonitas de su vida: «Cuando alguien que amas muere, es como si una niebla te envolviera. Así fue para mí. Me sentía perdido» confesó en 2016. Tuvo que ir a terapia y el apoyo de su entorno más cercano fue crucial para él, que, tras la pérdida de su progenitora, se volcó en la lucha contra el cáncer.

