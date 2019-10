Raquel Bollo rompe a llorar al hablar del embarazo de su hija La colaboradora de «Sálvame» se sincera en el programa de Telecinco sobre esta complicada situación

El embarazo de Alma Cortés (19 años) ha sentado como un jarro de agua fría en la familia de Raquel Bollo, como ella misma confesó hace unos días en su canal de Mtmad. Les costó aceptar que estaba esperando su primer hijo: ««Es verdad que la noticia fue muy chocante, yo no me la esperaba y si yo no me la esperaba, imaginaros mi familia. Al final es algo normal que pasa dentro de todas las familias pero no dejo de ser una niña que tiene 19 años, estudiante y muy currante. Fue un shock». Pese a todo, la hija de Raquel Bollo y el fallecido Chiquetete asegura que terminaron aceptándolo y que ahora están muy felices.

Tras el anuncio público de su hija, la propia Raquel Bollo ha querido sincerarse sobre cómo se tomó realmente la noticia del embarazo de su pequeña Alma Cortés. La colaboradora de «Sálvame» ha asegurado en el programa de Telecinco que es «un disgusto» por la edad que tiene su hija, que aún tiene toda la vida por delante. Y añadía: «Preparada no está, una niña preparada habría pasado de puntillas sobre el tema. Una noticia así te coge de sorpresa y es un shock, luego efectivamente… peor es una enfermedad, no ha matado a nadie, es una decisión suya, un niño al final es felicidad».

Declara que para ella su hija es muy joven para tener un hijo: «Pero yo veía la otra parte, que es joven y que a lo mejor no es consciente. Como madre me toca criarlos, educarlos y aconsejarlos. Decirles lo bueno y lo malo. Sinceramente no me apetecía que con 19 años tuviera esa responsabilidad, yo estaré en todo lo que pueda, pero es una decisión suya». Aún así ha asegurado que apoyará a su hija en todo lo que pueda.

Raquel Bollo, que dice que no le gustaría que su hija siguiese sus pasos profesionales, también ha querido opinar sobre la forma en la que su hija ha hecho pública la noticia. «Prefirió hacerlo por este programa (su canal de MTMad). No era necesario. Yo no habría entrado en detalles, no es algo que le hayan pedido. Ella lo ha hecho así, quería dar fuerza a ciertas cosas», declara. Ha sido justo antes de que Raquel Bollo rompiese a llorar. No pudo evitar emocionarse en estos difíciles días que están viviendo.