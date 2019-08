Programa de Ana Rosa Se destapa la farsa de la amenaza de muerte a Kiko Rivera El Dj se vio obligado a suspender un concierto en la localidad asturiana de Tuilla

Kiko Rivera se vio obligado a suspender un concierto en la localidad asturiana de Tuilla tras recibir amenazas de muerte por parte de un individuo. Para confirmar el relato del Dj, «El programa del verano» se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, concretamente con la organización Sociedad Cultural y Festejos, responsable de las fiestas. Al parecer, la versión que dio el cantante puede ser totalmente falsa.

Andrés Sánchez, presidente de festejos de la localidad, ha negado que sucediera un altercado como el que describió Kiko. Acusado de falta de profesionalidad, el Ayuntamiento tiene en mente tomar medidas legales tras el plantón que recibieron los asistentes al concierto y la versión que se está narrando sobre los hechos.

Testigos presentes han confesado que el músico recibió abucheos y duras palabras, algo que pudo asustar a Kiko. Sin embargo, la versión de las amenazas de muerte que el Dj relató no la confirma nadie de los allí presentes.

Un responsable de la organización fue el encargado de comunicar la «espantada» del hijo de la tonadillera: «No fue culpa ni de la comisión ni del pueblo de Tuilla, ni del chaval del escenario ni del pincha... El caso es que el concierto de Kiko en Tuilla este año quedó suspendido ¿vale? Si alguien quiere quedarse, la fiesta seguirá hasta altas horas de la madrugada; y a la gente que vino a ver al hijo de la Pantoja, que lo sentimos mucho». Algunos de los asistentes reaccionaron con gritos de desaprobación: «¡Fuera, fuera!».

«Desde la Comisión queremos aclarar el asunto de Kiko Rivera; la cuestión fue un sujeto que supuestamente lo amenazó y por ese motivo él decidió no actuar, desde la comisión consideramos un motivo excesivo el no actuar y poco profesional de su parte. Pedimos disculpas», han escrito este domingo en las redes sociales los miembros de la Sociedad Cultural y Festejos Nuestra Señora del Amparo.

Segundo plantón

Los habitantes de Tuilla están muy enfadados con el hijo de Isabel Pantoja, ya que no es la primera vez que cancela un concierto en la localidad asturiana. Esta vez la versión que cuenta Kiko es la de un coche mal aparcado donde un hombre impedía el paso del coche del cantante y le amenazaba de muerte. A pesar de contar con varias personas de seguridad, el Dj decidió dar media vuelta y marcharse.

La sociedad de festejos sigue sin recibir explicaciones de lo ocurrido por parte del artista por lo que no piensan «pagarle por una actuación que no realizó». De todas formas, la fiesta no decayó y un Dj de la zona se animó a pinchar música para el público enfadado al que Kiko dejó plantado.