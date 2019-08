Priyanka Chopra acusada por una youtuber de «apoyar la guerra nuclear» Durante la Beautycon de Los Ángeles la actriz recibió duras críticas y acusaciones de «hipócrita»

Priyanka Chopra ha pasado el fin de semana como una de las invitadas estrella al evento de belleza Beautycon de Los Ángeles y ha tenido que enfrentarse a una mujer del público que cogió micrófono en mano y acusó a la actriz de «alentar una guerra nuclear entre India y Pakistán».

La mujer de Nick Jonas se vio envuelta en un discurso de una paquistaní que le llamó «hipócrita» entre los asistentes. Priyanka tuiteó en febrero un mensaje de apoyo a las Fuerzas Armadas de su país, «Larga vida a la India. #FuerzasArmadasIndias», escrito referido a como las tropas indias habían llevado a cabo un bombardeo sobre un área cercana a la ciudad de Balakot, en Pakistán. Por ello, muchos de sus seguidores criticaron el comentario de la actriz hasta el punto de que uno de ellos, la youtuber Ayesha Malik, ha asistido como público para recriminar a Priyanka su actitud ante esta guerra: «Ha sido un poco difícil escucharte hablar sobre humanidad porque para mí, como paquistaní, eres un poco hipócrita». «Eres una Embajadora de Unicef para la paz y al mismo tiempo estás alentando una guerra nuclear con Pakistán. No hay ningún ganador en esto», añadió en su discurso.

Finalmente a Malik le fue retirado el micrófono sin terminar de hablar, pero siguió refiriéndose a la actriz en voz alta hasta que terminó «de desahogarse»: «Te escucho. Tengo muchos amigos de Pakistán y soy de India. La guerra no es algo que me guste, pero sí soy patriota, así que lo siento si he herido tus sentimientos o los de la gente que me quiere y me ha querido. Pero creo que todos nosotros tenemos un tipo de punto intermedio en el que tenemos que navegar. Y es probable que tú también lo tengas que hacer. Así que lo siento si he herido tus sentimientos. La forma en la que te has dirigido a mí ahora mismo... No grites, amiga, aquí estamos todos por amor. Gracias por tu entusiasmo, tu pregunta y tu voz».

Una vez acabado el evento, la youtuber siguió dirigiéndose a Priyanka a través de Twitter. «Hola, soy la chica que ‘gritó’ a Priyanka Chopra. Fue difícil escucharla decir, ‘deberíamos ser vecinos y amarnos unos a otros’; transmita ese consejo a su primer ministro. Tanto India como Pakistán estaban en peligro. Y en cambio, tuiteó a favor de la guerra nuclear. Me llevó a cuando no pude comunicarme con mi familia debido a los apagones y lo asustada/indefensa que estaba. Ella me iluminó y cambió la narrativa diciendo que yo era ‘la mala’; como embajadora de la ONU, esto fue tan irresponsable».