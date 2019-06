Ana Polvorosa: «Ya tocaba que Disney empezara a hacer películas feministas» La actriz protagoniza la nueva campaña de Mahou, «Esta es mi familia, ¿cuál es la tuya?», en la que se sincera sobre la relación con sus amigos más cercanos, conocidos popularmente como «la familia tu eliges»

R. F de Buján Madrid Actualizado: 06/06/2019 13:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Inmersa en la quinta temporada de «Las chicas del cable», Ana Polvorosa ha hecho un hueco en su apretada agenda para convertirse en la protagonista de la nueva campaña de Mahou, «Esta es mi familia, ¿cuál es la tuya?», en la que la marca cervecera muestra por primera vez en un mismo anuncio toda su gama de cervezas y las experiencias que se generan en torno a ellas.

En el spot publicitario, la actriz se sincera sobre la relación con sus amigos más cercanos, conocidos popularmente como «la familia tu eliges». Encabezada por su compañero de profesión Eduardo Casanova, la intérprete presenta a esas personas anónimas pero que forman parte de su vida. «Al principio estaba muy nerviosa porque tengo un fuerte sentimiento de protección hacia los míos y eso me provocaba la necesidad de que se sintieran a gusto y disfrutaran de la experiencia», confiesa en conversación con ABC. « Yo controlo delante de las cámaras pero mi gente más cercana no y por eso estaba tan nerviosa» y asegura que «me hacía más ilusión que salieran ellos en el anuncio a salir yo».

La actriz se define como una persona «súper familiar» y con un sentido de la responsabilidad muy alto: «Me vuelvo loca para compaginar todo. Me preocupo mucho por mi familia, les llamo para saber que están bien y no me quedo tranquila hasta que no hablo con ellos», aunque también necesita tener su espacio: «Me encanta la soledad. La valoro cada día más porque es muy necesaria para el ser humano».

Me Too

Desde que surgió el #MeToo, uno de los movimientos que más ha hecho por visibilizar los abusos sufridos durante décadas por muchas mujeres, fundamentalmente en la industria del cine, pocas, por no decir ninguna, han sido las voces que le han puesto reparos. «Estoy completamente a favor de que se rompa el silencio y se alce la voz contra estas injusticias», explica Polvorosa, aunque asegura que «yo no lo he sufrido ni tampoco conozco a nadie cercano que le haya pasado. Pero que a mí no me haya pasado no significa que no pase». Y se muestra firmemente concienciada con este problema que no solo afecta a las mujeres en Estados Unidos: «Se sufre en todo los sitios, lo que pasa es que aquí no se ha verbalizado».

Firme defensora de la lucha feminista, la intérprete cree que la sociedad actual ha avanzado mucho, pero que todavía queda mucho por hacer: «El hecho de que la protagonista de la campaña sea yo, una mujer tomándose una cerveza, es un paso pero todavía queda mucho por avanzar» y cree que la mejor forma para mejorar sería controlar la educación desde los primeros años de vida: «Habría que controlar los libros de texto y las películas que ven los más pequeños» y opina que «ya tocaba que Disney empezara a hacer películas feministas porque si vamos a los grandes clásicos te quedas escandalizado por el trasfondo de la historia».

Como hermanos

El otro gran protagonista de la nueva campaña de Mahou es Eduardo Casanova, al que considera «como un hermano»: «Hubo un día durante la grabación en la que acabé llorando de la emoción al hablar sobre lo que nos unía». Por su parte, el actor se muestra recíproco hacia su compañera: «Me ha hecho mucha ilusión que eligiesen a Ana para protagonizar el anuncio porque es como de mi familia», asegura Casanova en conversación con ABC.

El director y actor se encuentra abrumado por el éxito que ha provocado su ensayo fotográfico «Márgenes», en los que retrata a mendigos o personas desfiguradas que se encuentran en los límites de la sociedad. «Tenía miedo que la exposición no fuese bien recibida, pero fue una locura... en la inauguración no entraba la gente y eso fue maravilloso», responde visiblemente emocionado. «Las fotografías están a la venta pero como me advirtió la galerista Topacio: ' A la gente le gustan mucho tus monstruos pero no quieren vivir con uno de ellos'», recuerda entre risas. Aunque eso no es un problema para él pues «no me interesa el dinero, sino poder seguir haciendo esto».