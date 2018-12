La poderosa razón por la que Eugenia Martínez de Irujo no habló antes de Jesús Aguirre La hija de la fallecida Cayetana Fitz-James Stuart ha reaparecido después de cumplir 50 años y haber levantado muchas ampollas con sus declaraciones sobre el segundo marido de su madre

Las declaraciones de Eugenia Martínez de Irujo hablando sobre el exmarido de su madre Jesús Aguirre han levantado muchas ampollas, pero a ella no le importa. Está de lo más feliz al lado de Narcís Rebollo, que le preparó recientemente un fiesta sorpresa para celebrar su 50 cumpleaños, y se acaba de quitar un peso que llevaba guardando muchos años.

La hija de la duquesa de Alba aseguraba que Aguirre atormentó su infancia. «Cuando se casó con Aguirre fue pésimo para nosotros. Era muy culto, pero cero humano. Era muy malo. A mí me dijo unas cosas con 11 años que se me quedaron grabadas y todavía las tengo», confesaba la pequeña y única hija de Doña Cayetana. Y añadía: «Jesús Aguirre me dijo que entendía que estuviese llorando porque mi madre estaba mala del corazón, que jamás ha tenido nada del corazón, y que le quedaba muy poco de vida, y cuando le pasara algo que tuviera en mi conciencia que la culpa era mía».

En su primera aparición pública tras sus llamativas declaraciones, Eugenia ha aclarado la razón por la que no habló antes de Jesús Aguirre. «Mi madre se enamoró y si no lo había dicho antes era por no hacerle daño a ella y por respetarla», cuenta en la estación del AVE de Madrid a Jaleos.

También quiso matizar algunas de sus palabras, asegurando que ella nunca ha dicho que no fuese un hombre culto, sino todo lo contrario: «Yo he hablado de mis sentimientos, en ningún momento he dicho que no fuera una persona culta ni preparada, todo lo contrario pero humanamente... Carecía absolutamente de humanidad».

Apoyo incondicional

Sus palabras dieron tanto que hablar que su hermano Cayetano Martínez de Irujo ha tenido que salir en su defensa. El jinete ratificó hace unos días todo lo que dijo su hermana. «Por supuesto que ratifico lo que ha dicho mi hermana al 100%, no tiene vuelta de hoja. Fue nefasto, una cosa durísima y tremenda para todos. Fue una época terrible para nosotros y mi hermana lo pasó muy mal», explicó a la revista «Semana» sobre Jesús Aguirre. Y añadía: «Jesús llegó después de la muerte de mi padre y me dijo que yo estaba bajo su mando, y de eso nada».