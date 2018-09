Paula Echevarría, enfadada con Poty por intentar recuperar la amistad con David Bustamante La actriz considera que no era necesario desvincularse de ese modo de su figura para lograr que el cantante no estuviera enfadado

ABC

Lo que no podía llegar a imaginarse David Bustamante es que, cuando decidió separarse de Paula Echevarría, también lo haría del que era su gran amigo Poty Castillo. Cierto es que cuando se rompe una relación, los amigos en común, antes o después, suelen optar por escoger «bando» o tienen un mayor acercamiento con una de las partes, lo que conlleva un distanciamiento con la otra.

Desde que se conocieron en la academia de «Operación Triunfo», hace 17 años, ambos se hicieron muy buenos amigos. Tanto que la mujer del coreógrafo pasó a formar parte del grupo de amigas de Paula Echevarría, «Las Pencas». Y los cuatro quedaban a menudo y compartían buenos momentos juntos.

Cuando surgió la ruptura, Poty nadó entre dos aguas. Nunca llegó a tomar partido por ninguno de los dos, e intentó apoyar a ambos en los difíciles momentos por los que atravesaron. «Yo soy muy amigo de los dos y, bueno, no me puedo pronunciar para bien ni para mal, somos amigos y son ellos a los que tienen que preguntar», no cesaba de repetir por aquel entonces. Pero estar en medio no funcionó, el cantante optó por dejar de seguir en Instagram al que hasta entonces era su gran amigo.

Aunque se rumoreaba que la mujer de Poty había podido influir en la ruptura, lo que realmente dinamitó la amistad entre los dos hombres fue el papel que jugó el coreógrafo en la relación de la actriz con el futbolista Miguel Torres en pleno proceso de divorcio con el cantante.

Que Poty facilitase las cosas a ella no le hizo ninguna gracia a Bustamante. Incluso ayudaba a Echevarría a «verse a escondidas» con el futbolista, mientras su relación todavía no había finalizado legalmente. Una «traición imperdonable» para el que consideraba como su «hermano». «Me dan ganas hasta de llorar. He leído que me tachan de celestino y no hay ni una sola foto», lamenta el coreógrafo esta semana en la revista «Diez Minutos», donde desvela que los motivos de su distanciamiento solo los conoce el cantante: «Para mí, David sigue siendo mi amigo, sigo teniéndole el mismo cariño, la misma admiración como artista y no tengo nada malo que decir de él. De Paula, tampoco».

Esta mañana en «El Programa del Verano», se ha desvelado que la actriz considera que no era necesario desvincularse de ese modo de su figura para lograr que David no estuviera enfadado, puesto que ellos también son amigos.