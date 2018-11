El pasado tormentoso de Lara Álvarez: «Mi familia me preguntó si me había metido en una secta» En aquel momento la joven tenía en aquel 20 años y estaba estudiando periodismo

Lara Álvarez, flamante presentadora de «Supervivientes», ha sido también una presentadora de éxito en otros programas como «Todo va bien», «Espejo público», «Juegones» y hasta reportera de Moto GP. Sin embargo lo que casi nadie es que la periodista dio el gran salto en televisión con una de las campañas publicitarias más recordadas de la MTV «Amo a Laura».

En aquel momento, cuando el vídeo se convirtió en un éxito sin precedentes, la joven tenía en aquel 20 años y estaba estudiando periodismo. Ya había hecho sus primeras prácticas con Nieves Herrero en Telemadrid, pero el éxito del anuncio de la MTV que interpretaba con la falsa banda de «Los Happiness» (en realidad los cuatro eran actores) le obligó a conceder sus primeras entrevistas.

En un encuentro con los lectores de 20minutos en mayo de 2006, Lara Álvarez ya tenía claro que le gustaría presentar un programa y que de momento prefería dejar el grupo para continuar formándose como periodista seria y llegar a ser una profesional.

En diciembre de 2017 la presentadora acudió como invitada al programa de Bertín Osborne. Durante la entrevista, el cantante le preguntó sobre el vídeo y la joven respondió: «Tuve una movida con esto porque yo iba a una universidad eel Opus Dei y pensaron que me estaba riendo de ellos», confesó. El anuncio se grabó tras un spot de MTV en la que «aparecían unos culos». «Se produjo una respuesta conservadora que se pedía que no se viese esta cadena porque los valores que transmitían a los jóvenes no eran los adecuados», explicó.

Aseguró que tras hacerse viral el vídeo, su familia venezolana se pusieron en contacto con ella realmente preocupados: «Me llamó preguntándome si estaba bien o si me había metido en alguna secta», quien afirmó que «ni siquiera eran mis valores o mi forma de pensar».