El pasado de Poty: irreconocible en unas fotos que salen a la luz

El coreógrafo y director artístico Poty Castillo lleva muchos años en televisión. Desde su salto a la fama, su look poco ha variado.

Poco se sabe de su vida fuera de la televisón. El coreógrafo está casado con Isabel Navarro y mantiene una fuerte amistad con David Bustamante. Desde que se conocieron en la academia de «Operación Triunfo», hace 17 años, ambos se hicieron muy buenos amigos. Tanto que la mujer del coreógrafo pasó a formar parte del grupo de amigas de Paula Echevarría, «Las Pencas». Y los cuatro quedaban a menudo y compartían buenos momentos juntos. Cuando surgió la ruptura, Poty nadó entre dos aguas. Nunca llegó a tomar partido por ninguno de los dos, e intentó apoyar a ambos en los difíciles momentos por los que atravesaron. «Yo soy muy amigo de los dos y, bueno, no me puedo pronunciar para bien ni para mal, somos amigos y son ellos a los que tienen que preguntar», no cesaba de repetir por aquel entonces.

