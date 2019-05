El nuevo retoque estético de Tamara Gorro del que nadie se ha dado cuenta La influencer ha confesado que ha pasado por el quirófano recientemente

Tamara Gorro lo ha vuelto a hacer. La que fuera tronista del programa «Mujeres y hombres y viceversa» se ha puesto en las manos de un profesional para someterse a un nuevo retoque estético del que, hasta el momento, nadie se había dado cuenta.

Fue ella misma quien, mostrándose bastante sorprendida, lo confesó ayer en un vídeo que colgó en sus «stories» de Instagram: «Por cierto, estoy muy ofendida. Me he hecho un retoque estético y nadie se ha dado cuenta, nadie me ha dicho nada».

«Mi cara de oso panda se tiene que eliminar. Me voy a quitar las ojeras», ha dicho al comienzo del vídeo. Lo cierto es que ningún seguidor había conseguido detectar el cambio físico de la presentadora que finalmente lo ha desvelado en su canal de Youtube.

En la publicación ha mostrado el proceso completo y ha confesado estar muy satisfecha con los resultados obtenidos: «Me lo noto mucho». En los próximos días asegura que mostrará la evolución de su retoque estético para que todo el mundo sea consciente de los cambios que se están produciendo en su rostro.

Tamara está atravesando un buen momento. Está feliz con su trabajo, su relación con Ezequiel Garay va sobre ruedas, se confiesa encantada con sus dos hijos y la semana pasada la justicia le dio la razón en su enfrentamiento con Pipi Estrada. Hace dos años la presentadora interpuso una demanda contra el periodista por haber violado su honor con unos comentarios en Twitter.