Nick Carter solicita una orden de alejamiento contra su hermano El integrante de los Backstreet Boys asegura que Aaron Carter amenazó con matar a su mujer embarazada

La familia Carter no para de protagonizar titulares. Si hace unos días el propio Aaron Carter confesaba que padece un trastorno bipolar y esquizofrenia (además de tener un problema con las drogas), este miércoles se conoce la decisión de su hermano Nick Carter de solicitar una orden de alejamiento contra su hermano.

Así lo ha desvelado el propio integrante de la banda del pop Backstreet Boys en su cuenta de Twitter, alegando que Aaron Carter amenazó con matar a su mujer embarazada, Lauren Kitt. «Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Ángel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron», escribe.

Y prosigue: «A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia».

Nick Carter y su mujer

Pese a su decisión asegura que tanto él como su hermana aman a Aaron, pero que no les ha quedado otro remedio. Espera también que reciba toda la ayuda que necesita a raíz de que le hayan también diagnosticado un trastorno bipolar y esquizofrenia, «antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otra persona».

Ante la decisión de sus hermanos y las palabras que le ha dedicado Nick Carter en Twitter, Aaron no ha dudado en defenderse, asegurando que él no ha amenazado a nadie. «Estoy horrorizado por esto y no deseo volver a hablar con ellos», escribió en Twitter. «Estoy asombrado de las acusaciones que se hacen contra mí y no deseo hacer daño a nadie, especialmente a mi familia. Nick hemos terminado de por vida», volvía a reiterar.