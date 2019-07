Naomi Campbell confiesa que hay días en los que no come nada La modelo británica ha hablado de su polémica dieta en el programa gastronómico de Lorraine Pascal

El conocido tópico que sostiene que las modelos «se mueren de hambre» para estar delgadas parece cumplirse en el caso de la top Naomi Campbell. La supermodelo británica ha confesado en el programa gastronómico de Lorraine Pascal sus estrictos -e incluso peligrosos para la salud- hábitos alimenticios que le hacen lucir «tipazo» a sus casi 50 años.

Campbell ha querido ir un paso más allá en la dieta del ayuno intermitente -pasar alrededor de 12 a 14 horas sin ingerir alimento alguno- practicando ayunos mucho más largos, algunos incluso de 24 horas. «Me alimento cuando siento que debo hacerlo. Puede pasar más de un día [que no como]. No muero de hambre», ha revelado a la presentadora francesa.

Además, decide cuándo y qué comer basándose en cómo se siente ese día. Especialmente durante las jornadas más calurosas, momento en el que no siente ganas de ingerir ningún tipo de alimento que no sea agua o zumos. Aún así, asegura que no se trata de algo planeado: «Podría ser un día [sin comer], podrían ser dos días a la semana. Es solo cuando me da la gana».

En 2010, Campbell ya le dijo a Oprah Winfrey que llevaba a cabo unas restrictivas pautas alimenticias en su vida, la «dieta Master Cleanse», también conocida como la «dieta de la limonada», un régimen en el que tan solo pueden ingerirse tres tipos de bebidas: limonada con pimienta de cayena y jarabe de arce, una bebida de agua salada y té laxante a base de hierbas. «El tiempo máximo que he practicado esta dieta ha sido durante 18 días», dijo después de añadir que «es bueno limpiar tu cuerpo de vez en cuando».

Pero su secreto para estar perfecta no es solo la comida, Naomi suele practicar estrictas rutinas de ejercicio en el gimnasio para complementar su dieta. Todo ello hace que la supermodelo pueda presumir de unas curvas de impacto a sus casi 50 años. La modelo ha admitido que se siente «mejor que nunca».