Las mujeres de Wayne Rooney y Jamie Vardy se enzarzan en una pelea

Coleen Rooney, mujer del futbolista del Manchester United, y Rebekah Vardy, esposa del jugador Jamie Vardy han hecho estallar una polémica que ya está en boca de gran parte de los habitantes del Reino Unido. Una pelea que ha causado tanto que incluso «Netflix» ha bromeado con dedicarle un documental.

Todo comenzó cuando el tabloide británico «The Sun» empezó a filtrar información personal de Rooney que esta había compartido únicamente con sus seguidores de Instagram. Pero lo más curioso de todo es que tiene un perfil privado por lo que comenzó sabía que tenía que ser uno de sus seguidores -a quienes había aceptado previamente- y optó por contratar un detective privado.

Gracias a su investigación descubrió que el material compartido con el periódico provenía de la cuenta de Vardy, mujer de uno de los excompañeros de su marido en la selección. Para confirmar sus sospechas publicó algunas imágenes únicamente visibles para Rebekah, y algunas de ellas fueron también deslizadas al medio. «He guardado y capturado todas las historias originales que muestran claramente que solo una persona las ha visto. Y es la cuenta de Rebekah Vardy», confesaba Coleen en Twitter, red social que ha utilizado para hacer pública su historia.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1