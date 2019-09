Mtmad Aurah Ruiz toma una drástica decisión La expareja de Jesé Rodríguez no está pasando por su mejor momento

Aurah Ruiz no pasa por su mejor momento. Desde que salió de la casa de «GH VIP», las cosas no han sido nada fáciles para la ex de Jesé Rodríguez. Volvió a encontrar el amor en los brazos de Suso pero, una vez más, las cosas no salieron bien. Un desamor que se une a la enfermedad de su hijo, Nyan Rodríguez Ruiz, que requiere de vigilancia 24 horas al día.

«Debo estar atenta siempre. Una atención 24 horas para socorrer esas bajadas de azúcar severas (hiploglucemias). Su enfermedad es mucho más compleja, mucho más grave. Una enfermedad sin cura y que vive y vivirá siempre con nosotros», explicaba en su momento.

Además, la propia Aurah Ruiz fue ingresada, el pasado mes de agosto, en el hospital la Paz de Madrid. ¿El motivo? Parece que el cansancio y la presión a la que está sometida, le pasó factura. «La gente me ve en la tele y luego me ve aquí con mi hijo, y lo que no sabe la gente es que para yo estar allí, e irme dos días de la isla, he tenido que hacer muchas noches y muchos días seguidos sin contar con nadie, para que ese fin de semana pudieran ayudarme y se quedaran con Nyan», contaba.

Quizá por todo ello haya tomado la decisión de dejar su canal de Mtmad, asegurando no pasar por un buen momento. «A todos mis seguidores, decirles que necesito coger aire. Les prometo que volveré. Os amo», escribía Aurah Ruiz. Una desconexión de las redes sociales pero también de su canal de Mtmad, que tantas alegrías le proporcionaba.

La expareja de Jesé Rodríguez necesita alejarse por un tiempo del foco mediático para reponerse y recuperarse de todo lo que ha vivido en los últimos meses. Ante esta decisión, uno de sus grandes amigos le ha enviado un emotivo mensaje que le ha recordado que antes las cosas eran mucho peor y que ella lo superó todo. «Gracias por decirme todo lo que no recordaba. Perdóname por publicar esto. Te quiero», ha contestado públicamente Aurah Ruiz a su amigo. Estas palabras le han dado fuerza a la ex del futbolista para seguir adelante y ver el lado positivo de las cosas.