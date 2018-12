Melania Trump habla de su matrimonio con Donald Trump Su relación ha estado en boca de todos desde practicamente el comienzo de la presidencia

Una de las últimas encuestas realizadas sobre Melania Trump dan como resultado una caída de once puntos de la popularidad de la primera dama. La mujer de Donald Trump pasaba de un 54% a un 43% en los resultados del sondeo encargado por la cadena CNN. Parte de esa valoración negativa, que hasta ahora era una aprobado raso, puede deberse a los escándalos y las aventuras sexuales de su marido. Precisamente sobre su matrimonio ha hablado en una de sus últimas entrevistas, en esta ocasión a Fox News.

Aunque no suele prodigarse sobre su relación, Melania Trump está cansada de los chismes y habladurías que, en parte, han surgido con motivo de algunas imágenes que ambos han protagonizado de desprecios en público. Pese a esto, la primera dama asegura que «no hay ningún problema» en su matrimonio. «Son chismes», insiste una y otra vez. Al ser preguntada por si mantener la imagen de matrimonio unido y aguantar los comentarios sobre su unión conyugal ha sido lo más difícil de su papel como primera dama, Trump asegura que no.

«No duele. El problema es que ellos están escribiendo la historia y no es correcta. Les gusta enfocarse en las habladurías y me gustaría... enfocarme en la sustancia, en lo que hacemos, no solo en tonterías», dice. Y añade: «Diría que los oportunistas usan mi nombre o a mi familia, desde comediantes hasta periodistas y actores, escritores».

Sus notadas ausencias, la imagen que proyecta y el hecho de sentirse la persona que sufre más acoso del mundo, como ella misma aseguró en una entrevista, han propiciado también que protagonice titular tras titular en los medios de comunicación. Pese a todo, la primera dama asegura que es feliz en la Casa Blanca.

En cuanto a las supuestas infidelidades de su marido, Melania Trump asegura que evidentemente le han dolido, pero sabe lo que es cierto y lo que no. «No siempre es cómodo, por supuesto, pero soy muy fuerte y sé cuáles son mis prioridades», finaliza.

