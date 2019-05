Meghan Markle está de parto

Una semana después de que Meghan Markle saliese de cuentas, el nacimiento de su primer hijo con el Príncipe Harry se espera que nazca hoy. Esta mañana, el Palacio de Kensington ha anunciado que la duquesa de Sussex se prepara para dar la bienvenida a su primogénito.

The Duchess of Sussex went into labour in the early hours of this morning.

The Duke of Sussex was by Her Royal Highnesses' side. An announcement will be made soon.