Mark Zuckerberg, el jefe con el que nadie quiere trabajar

Dolores Molina

Además de ser la cuna de grandes artistas, como Dante o Donatello, Florencia también suma el hito de ser la fuente de inspiración de la red social que más crece en la actualidad. Arte y tecnología encontraron su punto de encuentro gracias a Kevin Systrom (34), quien tras un viaje universitario a la ciudad italiana para hacer un curso de fotografía, decidió fundar Instagram en 2010, junto a Mike Krieger (32). Desde entonces, sus vidas han ido desarrollándose en pro del éxito cosechado y de la fortuna atesorada, aunque en las antípodas de los lujos que se relacionan a quienes suman más de nueve dígitos en su cuenta corriente.

Curiosamente, Systrom, ingeniero de profesión, vive en el mismo apartamento de una habitación que adquirió cuando trabajaba en Google, incluso ahora que acaba de ser padre. Su potencial ya captó la atención de Mark Zuckerberg, quien en 2006 contactó con él para formar parte de su gran proyecto, Facebook. Tiempo después, y tras el furor con el que Instagram irrumpió en la sociedad, ambos acabaron trabajando juntos cuando en 2012, Zuckerberg decidió comprar esta nueva plataforma social por mil millones de dólares.

Sin embargo, una vez más, sus caminos se vuelven a separar. Los fundadores de Instagram abandonan la compañía para, según explican en el comunicado difundido el pasado martes, «explorar de nuevo nuestra creatividad y curiosidad». Y añaden: «Construir cosas nuevas requiere que demos un paso atrás, entender lo que nos inspira y combinarlo con lo que el mundo necesita».

«Mike y yo estamos agradecidos por los últimos ocho años en Instagram y los seis años con el equipo de Facebook. Hemos crecido de 13 personas a casi 1.000 con oficinas alrededor del mundo», concluía el comunicado firmado por Systrom.

Pese al contenido cordial del escrito, todas las teorías apuntan al notorio desencuentro de Systrom y Krieger con Zuckerberg. «Kevin había llegado a un punto en el que no podía soportar más a Zuckerberg», confiesa al «Daily Mail» un empleado de Facebook. Al parecer ambos discrepaban sobre la privacidad y la gestión de datos de los usuarios. Otros empleados definen a Zuckerberg como un líder que apenas escucha y no incorpora las ideas o propuestas del equipo con el que trabaja. Estos motivos habrían sido también los que llevaron a a los fundadores de WhatsApp, Brian Acton y Jan Koum, a abandonar la empresa hace un años, tras ser también adquirida por Facebook. En este caso, Acton no se mordió la lengua ni dio respuestas diplomáticas tras su adiós a la empresa. Reconoció abiertamente que el problema radicaba en la política de Zuckerberg, e incluso llegó a recomendar a los internautas que eliminaran sus perfiles de dicha red social.

Aunque el motivo exacto de la ruptura con los «padres» de Instagram sigue sin conocerse al detalle, es cierto que la retroalimentación de ambas empresas es la base de sus ingresos. Seis años después del acuerdo, Instagram se consolida como la adquisición más costosa que ha hecho Facebook pero también las más rentable. Las cifras reflejan que su valor se ha multiplicado por cien y el número de usuarios sigue creciendo: han pasado de 30 millones a 1.000 millones. Esto pone de manifiesto que los internautas siguen confiando en el imperio amasado por Zuckerberg, a pesar de su controvertido papel como jefe.