María Teresa Campos rompe su relación con Bigote Arrocet

María Teresa Campos y Edmundo «Bigote» Arrocet han puesto punto final a su relación . Así lo ha afirmado la televisiva a través de un comunicado, leído por su hija Terelu, esta tarde en el programa de Telecinco «Viva la vida».

«Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar a través de este programa, algo relativo a mi vida personal. A lo largo de estos años se ha especulado con crisis y rupturas infundadas. Las relaciones duran más o menos tiempo, a veces toda la vida o, como en mi caso, casi seis años. Quiero manifestar, para evitar todo tipo de especulación, que nuestra relación se ha roto recientemente», ha expresado María Teresa Campos a través de la boca de su hija .

A su vez, la matriarca de la familia ha pedido respeto a sus compañeros de profesión para que la «dejen vivir tranquilamente estos difíciles momentos que estoy pasando».

Cabe recordar que la televisiva ya salió al paso de los rumores de infidelidad de Arrocet el pasado mes de septiembre: «Las cosas están muy bien con Edmundo. No voy a hablar de eso porque son cosas del paleolítico que sacan ahora. A mí me da igual porque la que tiene que saber cuál es su vida y su historia soy yo y es así. Nosotros tenemos una relación en la que Edmundo está acostumbrado a trabajar siempre fuera, y le gustan los negocios... pues tú no puedes tener a una persona atada a la pata de la mesa, es absurdo eso. Al principio él viajaba más, ahora exceptuando este viaje, él no ha viajado mucho».