María José Campanario, feliz pese a encontrarse lejos de Jesulín La odontóloga se encuentra en Cataluña trabajando, desde donde ha hablado con los compañeros de «Viva la vida»

María José Campanario se encuentra en un buen momento. La esposa de Jesulín de Ubrique, que hace unos meses estuvo hospitalizada, se ha trasladado a la localidad catalana de Calella (cerca de Lloret del Mar) para ejercer su profesión.

En la puerta de la casa donde vive, respondió con cierta amabilidad a las preguntas que una compañera del programa de Mediaset «Viva la vida» le hizo. Entre otras cosas, quiso dejar muy claro que no está en crisis con Jesulín: «Llevamos 18 años en crisis, no sé si lo habéis repasado. Así que, nada, no me importa lo que digan de nosotros».

