Malia Obama se estrena en el mundo de la música con un videoclip de Youtube La hija mayor de Barack y Michelle Obama es la estrella invitada en el primer sencillo de un grupo de estudiantes de Harvard

ABC

Actualizado: 29/09/2018 01:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Malia Obama nunca dejará de ser conocida como la hija de Barack Obama, pero ya empieza a buscar su propio camino. La jven se matriculó el año pasado en Harvard, siguiendo los pasos de sus padrse en la Escuela de Leyes. Pero la joven nunca logrará ser una universitaria normal.

Todo lo que hace es inevitablmente noticia, y su participación en un videoclip no iba a ser menos. Malia es la estrella invitada en «Walking on Air», primer sencillo de la banda de rock New Dakotas, compuesta por cuatro estudiantes de la universitad estadounidense que están a punto de graduarse.

Ojo, hay que estar muy atento al vídeo para ver a la joven. Malia aparece con camisa y gorro de lana y apenas canta ante un micrófono durante unos segundos, suficiente para que los medios anglosajones pusieran el foco en ella.

Así, la joven sigue intentando vivir su vida univeristaria alejada de los focos, unos focos que vuelven a ella tan pronto como hace planes con sus padres, como ha sido el caso de sus vacaciones veraniegas en España.