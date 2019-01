Kiko Matamoros «amenaza» a Julio Iglesias El colaborador se pronunció sobre toda la polémica generada en torno a la demanda que el cantante podría enviar a su exmujer Makoke

ABC

Desde que Kiko Matamoros confirmase en «Sálvame» que su exmujer Makoke mantuvo un noviazgo de dos años con Julio Iglesias todas las alarmas se dispararon. Un hecho desconocido para muchos que el colaborador no dudó en dar todos los detalles: «Estuvo enamoradísimo de Makoke y ella de él, aunque es cierto que Iglesias estaba loco por ella», afirmó Matamoros, que añadió que era una relación que había marcado mucho a su ex. «Él tiene mucha fuerza y para ella era la primera vez que se enfrentaba a un noviazgo así». Además Kiko explicó que vivieron en Miami y que ni sus padres lo sabían «ya que para ella era muy difícil contarles que siendo tan joven, con unos veinte años, estuviera con un hombre con más de cuarenta años». Según su exmarido, Makoke e Iglesias se conocieron en 1993 cuando coincidieron durante una gira de conciertos. «Fue justo antes de que Julio comenzara con su mujer actual, Miranda. Ella ya no estaba con Tudela», acotó, «ella llegó a conocer a todos sus hijos, era su pareja oficial e incluso le dijo que si quería casarse con él».

Unas declaraciones que han caído como un jarro de agua fría tanto a la exconcursante de «Gran Hermano VIP» como al cantante. Tanto es así que según aseguró hace dos días la periodista Gema López, Makoke podría recibir un burofax de Julio Iglesias en el que desmintiera públicamente que habrían mantenido una relación. Al parecer, la exmujer de Kiko Matamoros habría firmado un contrato de confidencialidad que no le permitía hablar sobre estas cuestiones.

Amenaza

Ayer por la mañana los reporteros asaltaron a Kiko Matamoros para robarle su opinión sobre toda la polémica generada en torno a su ex y Julio Iglesias. Al principio el colaborador intentó huir de la prensa pero finalmente se rindió y explicó que tan solo la idea de la demanda le parece «una imbecilidad por parte del cantante», asegurando que «No sé qué es lo que tiene que rectificar Makoke, porque no hay nada que haya dicho que pueda ofenderle a él», confirmando el romance de su ex con el cantante. «A mí Julio Iglesias no me calla, ni aunque fuera el Papa. Que ella puede decir y hacer lo que quiera, pero yo que he sostenido que han tenido una relación, no voy a rectificar nada. Voy a ser prudente, porque si me da la gana hablar y a lo mejor sí puedo hacer daño», zanjaba la conversación.