Jesé vuelve a llevar a Aurah Ruiz a juicio y la demanda por «injurias y persecución en redes sociales» El pasado verano ya se vieron las caras en otro juicio celebrado en Gran Canaria por el mismo motivo

ABC

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez parecen no entenderse más que a base de demandas. El casi ex futbolista ha decidido llevar a su expareja de nuevo ante el juez por «injurias, calumnias y persecución en redes sociales», según ha desvelado Kike Calleja en «Sálvame».

Aislada en la casa de «GH Vip», la canaria todavía desconoce que el próximo 15 de octubre tendrá que sentarse en el banquillo para testificar. De hecho, su entrada en el concurso fue muy criticada desde el entorno de Jesé, quienes acusan a la joven de seguir buscando la fama por el noviazgo que mantuvieron.

Pero no solo eso. Desde su entrada en la casa, Aurah se ha enfrentado a las críticas constantes en las redes sociales, donde han llegado a cuestionarse cómo puede lucir bikinis de más de 200 euros y clamar que si participa en el concurso es para conseguir dinero y pagar el tratamiento de su hijo, Nyan, enfermo desde su nacimiento.

Esta no será la primera vez que la ex pareja se vea las caras en el juzgado. Este mismo verano se encontraron en un juicio por otra demanda de Jesé por el mismo motivo. Entonces, la ex promesa pedía una indemnización simbólica de 1 euro así como un comunicado para «lavar el buen nombre, prestigio y honorabilidad» de su persona.