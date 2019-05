Instagram La ex Miss Universo España Carla Barber se separa ocho meses después de su boda «Sin esperarlo, y de pronto, se terminó una relación que pensaba que era para toda la vida. Prometí en el altar estar en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Lamentablemente en una relación son dos personas las que deben luchar por ella», ha dicho en redes sociales

«Cuando tienes la suerte de compartir pasión y profesión... disfrutas y aprendes cada minuto», contaba en febrero de 2016 Carla Barber en su cuenta de Instagram junto a una imagen con su pareja, el médico colombiano Camilo Esquivel. Especializado en medicina estética y anti-envejecimiento, Esquivel es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de Bogotá. Con él trabajaba Carla, que es médica-residente. Tal y como ella ha contado veladamente en Instagram, parece que ambos se conocían antes de que ella fuera coronada como la más bella de España. Su relación comenzó hace tres años y se casaron hace ocho meses.

Ahora, la ex Miss ha anunciado su separación: «Sin esperarlo, y de pronto, se terminó una relación que pensaba que era para toda la vida. Prometí en el altar estar en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Lamentablemente en una relación son dos personas las que deben luchar por ella», y añade: «Ahora me encuentro centrada en nuevos proyectos profesionales, que me llenan de ilusión y que iré compartiendo con todos vosotros. Quienes me conocen saben que soy una mujer enérgica y positiva. Todo pasa por algo, así que espero que lo mejor esté por llegar».

También quiso agradecer las muestras de apoyo de todos sus seguidores. «Me habéis abierto vuestros corazones, compartido vuestras luchas y regalado el aprendizaje que habéis sacado de cada una de ellas. No olvidéis que la magia existe, que el amor de verdad es real. Y no os preocupéis que mi luz no se apagará, seguiré brillando».