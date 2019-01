Instagram Linchamiento al «hater» de Elena Tablada: «Eres una envidiosa y amargada» Casi un mes ha pasado y la modelo no se cansa de mostrar cada pequeño momento vivido en su gran día

Elena Tablada se hizo famosa tras su sonado noviazgo en 2005 con David Bisbal. Una expectación que no hizo más que multiplicarse después de que la pareja anunciase su ruptura en 2011, tras siete años de relación y una hija en común, Ella.

La modelo rehizo su vida junto a un joven abogado con pedigrí, Javier Ungría, al que le dio el «sí, quiero» a principios del pasado mes de diciembre. Una boda religiosa que se ofició en Cuba tras pasaro por el altar en una ceremonia civil el pasado 15 de agosto en Miami.

Poco o nada se supo de la misteriosa boda hasta ese mismo día, sin embargo una vez pasada la cerebración la novia no ha dejado de publicar imágenes en su perfil de Instagram a través de la cual muestra todos los detalles de su gran día. Casi un mes ha pasado y la modelo no se cansa de mostrar cada pequeño momento vivido en su boda, algo que ha llegado a cansar a algunos de sus seguidores: «Que pesadez de boda. Que sí, que vas estupenda y muy chic, cool y top... que tu boda fue la mejor del mundo mundial pero con 6.690.143 de fotos ya se hace poquito pesá!», fue alguno de los comentarios que recibieron las últimas publicaciones de Tablada.

Algo que no fue muy bien recibido por sus cientos de seguidoras que no dudaron en defenderla: «Si no te gusta te vas» o «Eres una envidiosa y amargada. Penosa», son algunos de los comentarios que ha recibido. Incluso al propia Elena invitó a su «hater» a abandonar su cuenta: « Déjame de seguir please! Empezarás un año extraordinario!», un comentario muy aplaudido por el resto de sus fans.