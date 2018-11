Instagram Alberto Chicote, ruborizado de su pasado con 30 kilos más: «Me veo y casi no me reconozco» Esta trasformación, su inmejorable situación personal sumado a los nuevos trabajos en los que se encuentra inmerso demuestran que el chef está sin duda en un momento de lo más dulce

Cada vez son más los famosos que se esfuerzan con dietas imposibles y operaciones para perder peso. En esta amplía lista podemos encontrar a Chabelita, Terelu Campos, María José Campanario, Jessica Bueno, Jorge Javier Vázquez y la última Carmen Borrego.

Esta semana el cocinero Alberto Chicote echó la vista atrás publicando una imagen de sí mismo en el año 2004. Hace catorce años que el chef decidió cambiar de vida y de hábitos, de esta forma ha ido perdiendo muchos kilos en los últimos años, 30 para ser exactos y ahora luce con una figura sana y envidiable. Reflejo de ello es las imágenes que publica en las redes sociales, a través de las que demuestra que está hecho todo un figurín.

Se nota que está muy orgulloso de los logros que está consiguiendo: «Ahora me veo y casi no me reconozco», ha escrito el chef junto a una foto en la que aparece con bastantes más kilos. Esta trasformación, su inmejorable situación personal sumado a los nuevos trabajos en los que se encuentra inmerso demuestran que Chicote está sin duda en un momento de lo más dulce.

«Enhorabuena por el gran cambio físico y sobre todo porque lleva a la mejora de la salud», « Estás mucho mejor ahora... Más joven y más moderno con esas chaquetillas» o «Estás fenomenal mejoras con el tiempo como el vino», han sido algunas de las reacciones de los usuarios frente a la imagen.