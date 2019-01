La hija del capo Totò Riina abre en París el restaurante Corleone El alcalde de Corleone, Nicolò Nicolosi, lamenta que el nombre del municipio italiano vuelva a asociarse con la mafia

Ángel Gómez Fuentes

París bien vale un restaurante. Lucia Riina, la hija menor del capo de Cosa Nostra Totò Riina, un criminal responsable de decenas de asesinatos, acaba de abrir un restaurante llamado Corleone by Lucia Riina. La hija del padrino mafioso corleonés, fallecido el 17 de noviembre 2017 en la cárcel, se trasladó a la capital francesa en el pasado otoño, con su marido, Vincenzo Bellomo, y su hija que tiene poco más de dos años, «para comenzar una nueva vida», como ella misma ha escrito en Facebook.

El nombre del restaurante no ofrece dudas: Corleone, su ciudad natal, municipio de 11.200 habitantes en el interior montañoso de Sicilia, es tristemente famoso porque allí nacieron algunos de los más peligrosos mafiosos, entre ellos Luciano Liggio, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella y Totò Riina, protagonistas de sangrientos episodios que conmocionaron a la opinión pública italiana. Corleone ha sido sinónimo de Cosa Nostra desde el éxito de la novela de «El padrino» de Mario Puzo que dio origen a la homónima película.

El local promete «auténtica cocina italiana-siciliana en un ambiente elegante y acogedor». Los precios no son populares: un plato de pasta, Orecchiette alla Corleonese, especialidad de la casa, cuesta 18 euros. La música de fondo tiene poco que ver con la del Padrino, sino que se escucha a Franco Battiato, Fabrizio De André o Rino Gaetano. A Corleone, nombre del bistró, se le ha añadido «by Lucia Riina» para ensalzar la faceta de pintora y artista de la hija del capo Totò. Varios cuadros suyos adornan el local. De su calidad como artista, el famoso crítico de arte, Vittorio Sgarbi, comenta: «Es una gran pintora; es injusto que no se hable de ella como artista». A este respecto, el joven chef del restaurante, el italiano Rosario, afirma: «Las culpas de los padres no pueden recaer sobre los hijos».

Pero seguramente de Lucia, de 39 años, no se hable como artista porque ningún miembro de la familia se disoció del padre, un asesino que la magistratura y policía consideraron peligroso hasta su muerte y que se llevó a la tumba no pocos misterios. Fotos de las pinturas de Lucia Riina aparecen también en su página de Facebok, donde afirma: «Agradezco a mis padres que me hayan apoyado desde pequeña regalándome los primeros lapiceros de colores… En un cuadro están pintados mama y papá de jóvenes. Os amo».

El restaurante se encuentra en Rue Daru, una calle no lejana del Arco de Triunfo, del parque Monceau y del célebre Lido, el cabaret con espectáculos conocidos en todo el mundo. Un periodista de la agencia italiana Ansa describe así su atmósfera: «Local pequeño, con apenas una treintena de plazas, pero extremadamente acogedor y elegante, todo decorado en tonos verdes. En las paredes diversos cuadros firmados por la patrona de casa, entre ellos un retrato estilizado del padre Totò y de la madre». Robert Fratellini, iniciador del proyecto y uno de los propietarios, admite que una pintura de Totò Riina puede ser mal digerida para algunos comensales: «Me doy cuenta de que puede ser chocante para algunos; si perturba, estoy dispuesto a quitarlo de inmediato».

Inversión de 280.000 euros

El bistró ha costado 280.000 euros, según el diario «Il Fatto», cantidad que se desembolsó por el restaurante de cocina rusa Daru, que ocupaba anteriormente el local. El nombre de la hija de Totò figura como gancho, pero quien lo ha comprado es la sociedad Luvitopace, constituida en julio 2018 con mil euros de capital: acciones por 100 euros de capital están en manos de Vincenzo Bellomo, el marido de Lucia Riina, y como presidente figura Pierre Cèdric Duthilleul, patrón del Griffonier, bistró de éxito al lado del Palacio del Eliseo. «No hay ninguna voluntad de aprovecharnos de un apellido incómodo o sobre las acciones del padre», asegura Robert Fratellini. «Nuestro objetivo –añade– es hacer una cocina de alta calidad y un local bonito donde acoger a los clientes», afirma el empresario francés a la agencia Ansa. Para garantizar su buena fe, cita el ejemplo de Chicago o Nueva York, «donde hay locales con el nombre de Al Capone o Soprano. Si hemos puesto la mención «by Lucia Riina» al ingreso es para ponerla en valor como pintora. Comprendo que en Italia ese apellido tenga otro impacto, solo hoy me han llamado cincuenta periodistas».

Desde luego, al alcalde de Corleone, Nicolò Nicolosi, al frente de una coalición de centro derecha, no le ha gustado nada que el nombre del municipio vuelva a asociarse con Riina y la mafia: «Debemos trabajar para que se hable de Corleone como una ciudad de paz y de tradiciones culturales».