La hija de Andrés Pajares arremete contra su padre: «Psicológicamente machaca mucho» Se encontraba retirada de las polémicas hasta este fin de semana -cinco años después- cuando ha vuelto «Sábado Deluxe» para opinar sobre la nueva autobiografía de su padre

ABC Madrid Actualizado: 21/10/2019 14:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde hace unos años la hija del actor Andrés Pajares, Mari Cielo, abandonó los escándalos familiares contados cual «reality show» en los platós de televisión para instalarse en Los Ángeles (California) y dedicarse por entero a preparar guiones cinematográficos. Se encontraba retirada de las polémicas y sin que su familia nos sorprendiera con nuevos ingresos hospitalarios, trifulcas con violencia incluida o acusaciones de todo tipo hasta este fin de semana -cinco años después- cuando ha vuelto a la televisión española para sentarse en el sillón de «Sábado Deluxe» para opinar sobre la nueva autobiografía de su padre, «Mis memorias antes de que se me olviden», de la editorial Almuzara, en la que revela su lado más desconocido de su vida privada y sus inicios en el mundo del espectáculo.

Mari Cielo Pajares - «Sábado Deluxe»

La hija de Andrés Pajares recordó el duro golpe de salud que sufrió en 2017 y cómo su padre no fue a visitarla a la UCI. «Me rompí el craneo y el pubis, estaba en la UCI y mi padre no vino. Me dijo que no se encontraba bien de salud, por su espalda, pero en el tiempo que estuve en el hospital se fue de vacaciones a Marruecos. No me lo esperaba que no fuera a venir, bueno si me lo esperaba pero no me lo quería creer…», dijo visiblemente emocionada.

Y ha hablado de los problemas que tenía con su padre cuando aún mantenían relación: «Psicológicamente machaca mucho porque enjuicia mucho. No me dice lo bueno pero si se queja de las fotos que subo en Instagram, él que fue rey del destape», al momento que añadía que «después de un año sin hablar me mandó la invitación al móvil como una más, sin preguntar ni cómo estoy».

Mari Cielo está realmente enfadada con su padre. «Mi padre tiene un carácter difícil y no creo que sea feliz, cumplir sus expectativas no es algo lógico. No me he sentado aquí para darle un disgusto a mi padre, pero la relación con él es muy complicada».