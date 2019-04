Un ex de «Gran Hermano» lucha por el título de modelo más guapo del mundo Sergio Ayala se encuentra actualmente en Tailanda para pelear por el trono de la competición de «Mister Model Internacional»

Ivonne Reyes demostró que el amor no tiene edad, y el deseo tampoco, cuando comenzó en 2017 su relación con el joven ex concursante de «Gran Hermano VIP», Sergio Ayala. Parecía que la televisiva se había tomado muy al pie de la letra la opinión de los expertos que afirman que «a partir de cierta edad, la diferencia de fechas entre uno y otro ya no importa porque los dos ya aportan un bagaje vital y están en el mismo punto para disfrutar la vida». Sin embargo, la relación no terminó de cuajar y terminaron finalizando su noviazgo poco tiempo después.

Ahora el joven vuelve a ser noticia, y no por temas del corazón precisamente. Ayala se encuentra actualmente en Tailanda para pelear por el trono de la competición de «Mister Model Internacional», que le coronará como «el modelo más guapo del mundo». El exconcursante de «GH Vip» es uno de los finalistas y parece ser que se encuentra entre uno de los favoritos para conseguir el título.

Todo dependerá de si consigue superar con éxito las pruebas de talento, que se celebrarán este viernes, previas a la final definitiva y posterior coronación programada para el fin de semana.