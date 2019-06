George Michael sigue generando polémica tres años después de su muerte La semana pasada se leyó el testamento y sus últimas voluntades, en las que queda claro que ninguna de sus exparejas se beneficiará de su fortuna valorada en 110 millones de euros

«Es una Navidad que jamás olvidaré: encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama», escribió Fadi Fawaz en su cuenta de Twitter, un día después de hallar el cuerpo sin vida de su novio, George Michael, en su residencia de Oxforshire (Londres, Reino Unido). El cantante, compositor y productor, de 53 años, fue la última estrella en apagarse a finales de 2016, en un año fatídico para la música.

Una insuficiencia cardíaca provocó que el británico dejase huérfanos antes de tiempo a los millones de seguidores que le veneraban en todo el mundo. Cierto es que el artista no atravesaba su mejor momento. Sus problemas con las drogas, sus escándalos sexuales –que le costaron dos detenciones– y ausencia de nuevos proyectos hicieron difíciles los últimos años de George Michael, uno de los diez músicos más ricos de Reino Unido gracias a una trayectoria profesional de 35 años, en la que vendió más de 100 millones de álbumes.

La semana pasada se leyeron las últimas voluntades del cantante y en ellas no aparecen en ningún momento sus examantes Kenny Goss y Fadi Fawaz. Un dato que ha sorprendido pues se quedarán sin nada de su fortuna valorada en 110 millones de euros. El artista repartió su herencia entre sus amigos y sus dos hermanas: Melanie y Yioda, quienes se llevarán la mayor parte del dinero. «George estaba dedicado a su padre y sus hermanas, siempre iban a ser atendidas. Pero al final se lo dejó todo a Yioda para que lo repartiera. Él sabía que ella siempre haría lo correcto».

Gracias a la última voluntad del cantante, Fadi Fawaz -su última pareja conocida- no recibirá ni un euros. En el momento de su muerte, ambos no pasaban por su mejor momento puesto que el cantante había intentado poner fin a su relación varias veces en los 18 meses previos a su muerte, incluso llegó a prohibirle la entrada a su domicilio. «George era muy amable y generoso, pero me dijo muchas veces que su mayor debilidad era que nunca podía decir que no a nada (sexo, drogas..). Él tenía ese tipo de personalidad», confesó en su día un amigo cercano al artista. «En más de una ocasión, George le dijo a Fadi que ya no quería verlo, pero cada vez que se encontraban volvían a juntarse. En muchos sentidos era una persona muy vulnerable, porque siempre decía que sí. Nunca se mantuvo firme».

También el propio Fawaz reconoció que su relación como pareja era muy complicada. Se le relacionaba con él desde el año 2012, sin embargo son muchos los que aseguraban que el músico jamás olvidó al vendedor de obras de arte Kenny Goss, con el que compartió 13 años de su vida.