La exnovia de Neymar, premiada en Lisboa como «it girl» del año

La ex novia de Neymar, Bruna Marquezine, se ha desplazado a Lisboa para recibir un premio como «it girl» del año. Con la ruptura todavía muy reciente, la actriz y modelo brasileña se dejó notar en las calles más céntricas de la capital portuguesa y brilló en la gala nocturna celebrada en el Cinema Sao Jorge, ubicado en plena Avenida da Liberdade.

La joven puja fuerte por no perder su capacidad como influencer. Todo lo contrario, pues acumula más de 33 millones de seguidores en Instagram. Una prueba de que su ascensión en las redes sociales parece imparable, e incluso ha recibido numerosos mensajes de apoyo después de que su relación con el mediático jugador del Paris Saint-Germain llegó al final. Tanto es así que se ha convertido en una de las mujeres con mayor proyección a nivel internacional.

«Todavía no he tenido oportunidad de conocer bien Portugal, pero estoy ansiosa. Ya hice mi lista de los lugares que quiero ver, aunque de momento me ha llamado la atención lo bien que me han recibido los portugueses. Es una energía que me recuerda a la de mi país», dijo la actriz para regocijo de sus fans, que la reconocieron enseguida en la Baixa y el Chiado.

Además, hizo gala de su simpatía y de su sentido del humor, como demostró al manifestar: «Parezco chic, pero luego me quito los zapatos por debajo de la mesa». E igualmente agradó a los portugueses con un discurso acerca del poder femenino en alza: «Es mi primera vez en Portugal y recibir este premio es un honor, una alegría. No quiero dejar de decir que una ‘influencer’ es una mujer que influye a las demás no solo por la moda sino por la forma de pensar, por lo que representa. Por eso me gustaría influirles a ustedes, o al menos intentarlo, para que miren de forma cariñosa hacia una causa que echó raíces en mi corazón hace dos años. Me refiero al refugio. Si acceden a IKMR.org, pueden ver el bellísimo trabajo que he venido realizando en Brasil recibiendo a niños refugiados y a sus familias».

Apenas ha transcurrido un mes desde que salió a la luz que los vínculos entre Bruna y Neymar se habían separado después de una segunda etapa en su relación, pues ya lo habían dejado con anterioridad. Al parecer, la estrella de la selección de Brasil quería comenzar una vida en común y ella viaja constantemente debido a sus compromisos profesionales, incluidos los innumerables actos publicitarios en los que interviene.

Para colmo, todo apunta a que el ex delantero del Barcelona ha comenzado a aproximarse a otra actriz brasileña, Giovanna Lancellotti, según se desprende de los mensajes afectuosos que ambos se cruzan en las redes sociales.

Se da la circunstancia de que la visita de Bruna Marquezine a Portugal se produce pocas semanas después del viaje a Portugal que realizó el propio Neymar, quien se trasladó a la localidad de Peniche para apoyar a su amigo el surfista Gabriel Medina.