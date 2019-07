El espectacular y lujosos regalo que ha recibido Jennifer López por su 50º cumpleaños

El pasado miércoles, Jennifer López cumplió 50 años rodeada de gran cantidad de amigos y familiares. Para la ocasión, la cantante organizó una fiesta en Miami con la que todos los asistentes disfrutaron al máximo. Con medio siglo a sus espaldas, la intérprete no escatimó en gastos y organizó un gran evento, al que todos los invitados debían acudir con algo dorado, para dar la bienvenida a su nueva edad.

Para la celebración, Jennifer lució un impresionante diseño personalizado de Donatella Versace, que tiene un valor de 15.000 dólares (13493,52 euros). El estilismo de la actriz se dio a conocer gracias a las publicaciones que ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram.

JLO no se pudo quejar de regalos, sobre todo del de su pareja, Álex Rodríguez, quien tiró la casa por la ventana y le obsequió con un lujoso detalle. Su prometido le regaló un impresionante Porsche 911 GTS, por un precio de 140.000 dólares (125.895,09 euros).

El "regalito" de ARod para #JenniferLopez 🎁 We can barely get a $50 gift card on our birthday, and JLo is out here with a $140,000 Porsche. 🚗

[📷: The Grosby Group] #AlexRodriguez#JLOWeekpic.twitter.com/pxAR9b4CG1