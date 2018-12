El enigmático mensaje de Cepeda a Aitana en el concierto de OT Los jóvenes se subieron al escenario del Palau Sant Jordi por primera vez tras la mediática ruptura

Está a punto de comenzar una nueva vida para los chicos de « Operación Triunfo 2017», lejos del programa que les dio la oportunidad de sus vidas, para emprender su andadura profesional sin el bastón del espacio televisivo. El fin de la gira está cerca, tan solo queda un concierto esta misma noche.

En su actuación de este jueves, que tuvo lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona, Roi, Amaia, Cepeda, Alfred y compañía no defraudaron. Aunque sin duda una de las cosas más esperadas de la noche era el reencuentro de las dos parejas que se formaron en la academia y que ahora han puesto fin a su relación.

Por su parte, Amaia y Alfred demostraron que pese a no estar juntos, las cosas entre ellos no tienen por qué cambiar. Demostraron a todos su profesionalidad y el buen rollo que reina entre ellos. En cambio, la actuación que ofrecieron Aitana y Cepeda fue muy diferente.

Era el primer concierto en el que actuaban juntos tras su mediática ruptura, pero no defraudaron. La química entre ellos no parecía estar muy presente de primeras, pese a que Aitana pisaba el escenario del Palau asegurando que iba a cantar una canción con una persona que seguía siendo muy importante para ella. «Siempre tendremos 'No puedo vivir sin ti' (como el título de la canción que cantaron)», decía.

Pero al final del tema, ambos se cogieron de la mano y se abrazaron. Cuando Aitana salió del escenario, Cepeda no dudó en decir unas palabras que parecían un mensaje dedicado a la cantante: «Nunca os canséis de decir a la persona que tenéis al lado, con quien hayáis venido, que la queréis. Nunca os canséis».