Emma Watson, enamorada del jefazo de Cabify La actriz ha sido vista muy acaramelada en México, lugar que han escogido para tomarse unos días de descanso

La actriz británica -Hermione en la saga de «Harry Potter»- estrena noviazgo tras dar carpetazo a su relación con Chord Overstreet, de la serie Glee. Emma Watson, de 28 años, y el empresario Brendan Wallace, de 33, cofundador de Cabify -plataforma de vehículos sin conductor- son la nueva pareja de moda.

Han sido vistos (y fotografiados) besuqueándose en una cafetería de Los Cayos (México), donde se han tomado unos días de vacaciones y tomarse un respiro en sus compromisos laborales. La actriz, que se encuentra rosando «Mujercitas junto a Meryl Streep, se muestra de lo más cariñosa con su nuevo amor.

Se desconoce cuánto tiempo llevan juntos. Watson siempre ha intentado mantener su vida privada lejos de la prensa. Como ha reconocido en alguna ocasión no le gusta hablar de sus intimidades y menos, que los medios de comunicación la sigan a todas partes: «No puedo hablar de mi pareja en público y después esperar que no nos saquen fotos paseando por la calle. He notado, sobre todo en Hollywood, que acudir con tu novio a una alfombra roja, de alguna manera le hace formar parte de todo esto. No me gustaría que la persona con la que estoy sintiera que está involucrado en una especie de circo», dijo en una entrevista.