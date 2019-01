El drama de Mario Vaquerizo: «No puedo ni peinarme» El marido de Alaska ha contado en televisión que tiene una degeneración que acaba en artrosis crónica

Mario Vaquerizo no pasa por su mejor momento. Lleva desde que comenzó el año con varios problemas de salud que él mismo ha ido relatando a sus seguidores en su red social, dejando muy preocupados a sus seguidores. Ha sufrido un pequeño bajón durante las fiestas navideñas a causa de un «pinzamiento en la espalda».

Aunque su mujer intentaba tranquilizar a sus seguidores, asegurando que dentro de la gravedad se encontraba bien, lo cierto es que Mario Vaquerizo está sufriendo un infierno, como él mismo ha contado este sábado en el programa «Sábado deluxe». «Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto», ha contado Vaquerizo en el espacio televisivo.

Y ha añadido: «No puedo correr ni peinarme con el secador, pero beber cerveza sí. Mi enfermedad me está afectando tanto que no tengo ganas de f...». Pero a la vez que ha contado esto, ha querido también tranquilizar a sus seguidores, asegurando que quiere recuperarse y que no es el fin del mundo. «El médico me ha dicho que esto es para siempre, pero que me recuperaré», dijo.

Dejando de lado la enfermedad que padece, Vaquerizo también ha explicado durante su intervención su próximo proyecto: quiere comprar una librería para vender objetos suyos y de Alaska. Aunque por el momento, seguirá centrado en su recuperación que le han mantenido alejado de la vida pública desde hace algunas semanas.