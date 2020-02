El dilema de Laura Escanes con su hija: «Me dan ganas de llorar» Tras recibir gran cantidad de críticas por la alimentación que ofrece a su hija, la «influencer» se sincera con sus fans

Pocos fueron los que apostaron en un primer momento por la relación de Laura Escanes y Risto Mejide, pero lo cierto es que la pareja ha hecho siempre oídos sordos y, a día de hoy, ya han formado su propia familia. El pasado mes de octubre dieron la bienvenida a su primera hija en común Roma, con la que la «influencer» se estrenaba como madre. El periodista tiene otro hijo, Julio, fruto de una relación anterior.

Ambos, pero sobre todo Escanes, han utilizado sus redes sociales para documentar su historia de amor hasta la fecha, incluyendo la llegada de su bebé al mundo, aunque han decidido no mostrar su rostro para proteger al máximo su intimidad. No obstante, la joven no ha dejado de utilizar este espacio virtual para compartir sus reflexiones, reivindicaciones o inquietudes sobre la maternidad.

Hace unos días la joven se convertía en objeto de durísimas críticas por darle el biberón, en vez del pecho, a su hija, llegando a tener que leer comentarios como los siguientes: «Pura leche de bote. Qué pena», «Te la pela, estaba claro. A la gente ignorante como tú sólo le importa tu ombligo. Eres una cateta egoísta que no tiene ni idea de nada y encima te lo paga todo tu marido que te saca 30 años. Vais a durar una mierda, así que disfrútalo. Por cierto, te has jodido la vida con 23 años que tienes y haces vida de vieja», son solo algunos de los mensajes que ella misma ha compartido.

«De verdad, te agradecería que no te metieras en las decisiones que tomo respecto a la educación y alimentación de mi hija. Además leo que eres psicóloga. Muy poca empatía para ser psicóloga veo», contestaba ella, y añadía: «Ánimo, seguro que no te faltarán clientes con esta actitud».

Consejo

A pesar de las criticas que recibe diariamente por parte de muchos usuarios, Escanes también utiliza este espacio para desahogarse y consultar la opinión de sus seguidores. Esta misma semana contaba que no lleva nada bien el hecho de separarse de Roma y que no sabe qué hacer frente a la gran cantidad de viajes que le están surgiendo estos días. «Solo he pasado una noche fuera desde que nació Roma. Solo nos hemos separado una noche y me muero el día que tenga un viaje de trabajo o que decidamos irnos de viaje solos, sin la niña», cuenta.

La «influencer» solicitó la opinión de sus seguidores, aunque confesó, tras leer muchas de ellas, que aún no sabe qué hará: «Buf... en parte me hace una ilusión tremenda, pero a la vez se me cae el mundo encima. Solo lo pienso y ya tengo ganas de llorar».

