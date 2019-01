Deepfakes Scarlett Johansson en pie de guerra contra las páginas porno que usan su imagen Confiesa que uno de los falsos videos porno que supuestamente protagoniza ha alcanzado la escalofriante cifra de 1.5 millones de visualizaciones

Desde hace años Scarlett Johansson tiene que lidiar con las imágenes que se publican de ella desnuda. Más de una la actriz ha sido víctima de hackeos que filtran fotos suyas íntimas desnuda en internet.

Un empujón que ha hecho que numerosas páginas porno han aprovechado para usar su imagen en algunos de sus videos más populares. A través de un sistema de software, los «deepfakes» recortan las caras de las celebrities para luego pegarlas en los cuerpos de sus actrices porno. Obviamente la gran mayoría de los usuarios son conscientes de la falsedad de los videos, sin embargo algunos programas convierten los cuerpos en una realidad acapaz de confundirlos y pensar que se trata de una filtración real.

Scarlett Johansson es una de las actrices preferida en los porno fakes por su popularidad y la sensualidad que desprende. Una «batalla perdida» a la que se ha terminado rindiendo. «Es imposible intentar detener a quienes cortan y pegan mi imagen (o la de cualquier otra persona) a un cuerpo diferente. Protegerte en Internet y de su naturaleza depravada es una causa perdida», reconoció durante una entrevista con «Washington Post».

Confiesa que uno de los falsos videos porno que supuestamente protagoniza ha alcanzado la escalofriante cifra de 1.5 millones de visualizaciones. «Realmente esto no me afecta tanto porque la gente asume que en realidad no soy yo en una porno, pero igualmente es muy degradante», recalcando que luchar contra estas páginas web «es un trabajo inútil en términos legales porque Internet es un gran agujero de oscuridad que se come a sí mismo».

La actriz explicó que «la creación de fotos pornográficas falsas existe desde hace décadas. Pero el auge de los videos de deepfake (…) marca un nuevo y desalentador desafío para las mujeres que buscan protegerse en Internet», debido a que en estas «deepfakes» es muy complicado rastrear los videos e identificar a sus creadores.