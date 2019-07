Daniel Sturridge recupera a su perro robado pero no entrega la recompensa Hace unos días unos ladrones asaltaron su casa y se llevaron a la mascota por la que el jugador ofrecía una recompensa de 33.000 euros

El exfutbolista del Liverpool, Daniel Sturridge, ha recuperado a su fiel amigo: su pomerania husky. La mascota fue raptada hace unos días cuando la casa de Hollywood del delantero fue asaltada por unos ladrones que se llevaron numerosos objetos de valor, entre ellos al perro por el que el futbolista ofrecía una recompensa de 33.000 euros.

Ahora, Lucky Lucci vuelve a estar en casa junto a su dueño, según ha confirmado el futbolista en su cuenta de Instagram, donde agradecía la ayuda de todos aquellos que difundieron la noticia: «Gracias a todos por el apoyo. Sin vosotros no hubiera sido posible».

Sin embargo, sus palabras iban dirigidas especialmente a la periodista Kimberley Cheng, quien mencionó la desaparición de la mascota en su programa y consiguió que alguien devolver a al animal. En cuanto el exfutbolista supo la noticia, viajó rápidamente al sur de Los Ángeles junto a sus amigos en la madrugada para recuperar a su pomerania.

«Que alguien, por favor, encuentre a mi perro. Pagaré lo que sea, lo digo completamente en seri0», compartía en su perfil de Instragram angustiado. Aunque no está confirmado, el rapero Killa Fame encontró al perro y se convirtió en el héroe de la historia. Sin embargo, el artista no quedó contento con la actitud del exfubtolista, que, según sus palabras, se negó a pagar la recompensa que había prometido. «Yo encontré al perro y lo de los 30.000 dólares es una mentira. Si fuese blanco me habría pagado la recompensa», publicaba Fame en Twitter.

Sturridge piensa que el principal objetivo del robo era su mascota la cual tiene un alto coste y posiblemente fuese el «premio gordo» del robo.

Lucci cuenta con su propio perfil en Instagram y su dueño no ha parado de publicar actualizaciones desde su regreso. El animal se ha pasado el día durmiendo, tal y como se podía ver en los vídeos y, según Daniel, es a causa del miedo que le ha provocado estar lejos de su casa.