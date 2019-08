Las confesiones más íntimas de la hija de Terelu Campos Alejandra Rubio ha confesado el tipo de hombre que le gusta así como el secreto que guarda dentro de su armario

ABC Madrid Actualizado: 19/08/2019 01:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alejandra Rubio ha concedido una entrevista a «Lecturas» donde ha abierto su corazón y ha hablado sin tapujos de sus intimidades, sus gustos y sus secretos de armario. A pesar de ser joven, la hija de Terelu muestra un alto nivel de madurez que muestra en su canal de «Mtmad» y ahora en las respuestas a las preguntas del periodista.

Uno de los temas que ha tratado en la conversación ha sido el físico. Alejandra es una chica con una constitución delgada que al parecer no es de su gusto: «Cuando alguien dice ''me encanta lo delgada que estás' y yo me quedo con cara de... 'pero ¿qué me estás contando?', porque a mí me gustaría estar más gordita y no entiendo a la gente que le gusta la gente tan delgada».

En cuanto a sus gustos, la influencer ha hablado sobre los hombres y lo que tienen que tener para fijarse en ellos. Para ella, la prenda que elimina el deseo sexual son algunos pantalones y el bañador turbo: «Odio que a los tíos les queden los pantalones anchos. ¡No lo soporto!». Y sobre el bañador: «Me parece una broma, vamos. Es el peor bañador que ha podido crear el ser humano. No me gusta nada». También ha mencionado el tema de la depilación en los hombres, algo de lo que tampoco está a favor: «Yo creo que sobre todo los tíos que son metrosexuales, que se depilan todo y tienen que estar como perfectos... A mí eso no me gusta. La depilación integral para las tías sí, y para los tíos no. Ni de broma».

En la siguiente parte de entrevista, su novio, Álvaro Lobo, estaba muy presente en las declaraciones. «Creo que si estás con la persona que quieres, nunca te aburres», aludiendo al mejor truco para no aburrirse en la cama. Sin embargo, ha recalcado que hay mejores cosas que un orgasmo: «Sí, claro que sí. Por ejemplo, una persona que te quiera de verdad. El sexo en una pareja es secundario si estás con la persona que realmente quieres y te ama a ti».

Durante su rutina de sueño Alejandra también tiene algunas manías que debe cumplir para poder descansar bien: «Siempre duermo con pijama. Nunca he sido capaz de dormir desnuda. Y hace nada he conseguido quitarme los calcetines para dormir, porque antes jamás me los quitaba». Pero el secreto mayor guardado de la hija de Terelu es el que esconde en su armario: «Está en un bote y es marrón. Se llama Nocilla».