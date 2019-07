Los Clinton, abuelos por tercera vez

Chelsea Clinton y su marido, el economista Marc Mezvinsky, con el que se dio el «sí, quiero» en 2010, están de enhorabuena. La hija de Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton ha dado a luz a su tercer hijo, Jasper, como ella misma ha anunciado a través de las redes sociales.

«Esta mañana le hemos dado la bienvenida a nuestro hijo, Jasper Clinton Mezvinsky. Estamos sobrepasados de amor y agradecimiento y no podemos esperar para presentárselo a su hermana y hermano mayor», escribía en su cuenta de Twitter esta mañana Chelsea Clinton.

This morning we welcomed our son, Jasper Clinton Mezvinsky. We are overflowing with love and gratitude and can’t wait to introduce him to his big sister and brother.