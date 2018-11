Las claves de la condena de Diego Matamoros por malos tratos El tribunal le condenó a ocho meses a doscientos metros de distancia y una pena de trabajo social durante 21 días

La guerra judicial entre Diego Matamoros y Tanit Grande está más viva que nunca. El juicio que se llevó a cabo el pasado mes de abril en el que ambas partes se volvieron a ver las caras después de la denuncia que esta interpuso por supuesta agresión, en la que Tanit ratificó su declaración y terminó declarando que el puñetazo no fue como tal, sino que se trató de un «golpe fortuito», pedía para Diego un año y medio de cárcel, cuando el fiscal tan solo pedía seis meses.

Aunque en aquel momento, la expareja del hijo de Kiko Matamoros no quiso hacer declaraciones a la prensa, defendiéndo que es un personaje anónimo, Diego sí que habló ante los micrófonos: «Hemos llegado a un acuerdo con el fiscal, yo he asumido lo que siempre he dicho, que fue un golpe fortuito al ir hacía él y le di un golpe a ella pero por una caída», confesaba Diego, que desveló la sentencia: «ocho meses a doscientos metros de distancia y una pena de trabajo social durante 21 días».

Diego también aprovechó para confesar que asumía su error y reconocía que quería dar carpetazo a esta historia de su vida: «reconoció ante el juez que esperó a su ex pareja en la puerta de su casa y al verla con otro hombre se abalanzó sobre ella pegándola en la cara y causándole lesiones», explican desde la web «Cotilleos». Aunque Diego ccontinuó decidido en seguir adelante con las pruebas de paternidad y que se reconociese que es el padre de la hija de Tanit.

Hace poco menos de dos meses, el hijo de Kiko Matamoros acudió al plató de «Sábado Deluxe»para hablar acerca de su padre, el televisivo Kiko Matamoros, colaborador de «Sálvame» o «GH VIP»; sobre las posibles infidelidades de este hacia su expareja, la concursante de «Gran Hermano 6» Makoke; y del estado de la relación entre padre e hijo, siempre rodeada de polémica. Y ante Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores del programa de Telecinco, el joven dejó claro que su vínculo con su progenitor continúa muy deteriorado.

De hecho, el chico se sometió a las preguntas del polígrafo de Conchita Pérez, el conocido como «PoliDeluxe», y dejó varias perlas que no dejaron precisamente en buen lugar a su padre, al que acusó de maltratar a su madre, la presentadora de televisión Marian Flores. «Cuando mi madre le dijo que estaba embarazada de mí, la tiró al suelo y le pegó patadas», manifestó el joven en «Sábado Deluxe».

Ante sus duras palabras, Vázquez trató de mediar. «A ver, Diego, por favor, cuidado...», le espetó. «Diego por favor, que es tu padre», expresó por su parte la colaboradora Belén Rodríguez. Pero el único hijo varón de Kiko Matamoros no se retractó. «Es un monstruo que no conocéis», prosiguió el joven, que acusó también a su padre de haber sido infiel a Makoke con «más de 30 mujeres», aunque con unas más tiempo que con otras. «Algunas eran de una noche. Otras, de unos meses. A una, le puso un piso para tenerla cerca. Hubo una relación de cuatro años seguidos y de la que Makoke tenía constancia», confesó. Para ocultar su «doble vida», el joven afirmó que Kiko contó con la ayuda de su hija, Laura, hermana de Diego, que también le financió una deuda de 12.000 euros.

Infidelidades mutuas

Al mismo tiempo, el chico aseguró que Makoke también engañó a su padre en varias ocasiones. «No hace falta meterse en la cama de una persona para enterarse. Me ha llegado que Makoke ha estado con un cantante muy famoso mayor que ella», explicó. En ese sentido, también aseveró que fue testigo indirecto de las presuntas infidelidades de Makoke. «Una vez tuve el móvil roto y mi padre me dio el de Makoke. En ese teléfono, había mensajes sexuales con otra persona. Cada uno estaba diciendo lo que se estaba haciendo, con fotos», enfatizó.