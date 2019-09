Catherine Deneuve sale en defensa del matrimonio Macron tras ser insultados por un ministro de Brasil Renzo Gracie es «aficionado» a los «chistes» y «bromas» del tono machista y homófobo más crudo

Catherine Deneuve, actriz e icono femenino francés, y Alain Souchon, cantante y figura legendaria del «pop» nacional, han salido en defensa de Brigitte y Emmanuel Macron, atacados, de nuevo, de la manera más sucia, por Renzo Gracie, ministro brasileño de turismo y profesional del jiu-jitsu -arte marcial practicada con brutalidad misógina-.

Durante la reciente cumbre del G7, en Biarritz, el presidente del Brasil, Jail Bolsonaro, utilizó contra el presidente francés y su esposa un lenguaje de taberna prostibularia de la peor especie, haciendo «chistes» de albañil sucio contra Brigitte Macron.

Millares de brasileños se apresuraron a publicar en las redes sociales mensajes de simpatía hacia la primera dama de Francia, diciéndose «avergonzados» de un presidente soez, machista, capaz de las groserías mas vergozosa.

Digna y encantada, Brigitte Macron recibió con sorpresa y agradecida esas muestras de simpatía popular, publicando un sencillo «Muito obrigada..!» (¡Muchas gracias..!) que no terminó con la polémica.

Entre irritado, zafio y pendencioso, Jail Bolsonaro «cedió» la palabra a su flamante ministro de los negocios turísticos brasileños, Renzo Gracie, que ya era famoso como luchador de jiu-jitsu y «aficionado» a los «chistes» y «bromas» del tono machista y homófobo más crudo. Tras insistir en las «gracietas» sobre la edad de Brigitte Macron, comparándola con un «dragón» (por la edad y la «calidad» de la piel), Gracie arrojó contra Emmanuel Macron una varios cubos de basura fecal, en estos términos: «El único fuego que arde en Brasil es el que se encuentra en el corazón de los brasileños y en el de nuestro presidente, especie de payaso. Ven al Brasil, que te vamos a coger por el cuello, tu cuello de gallina. Ese payaso francés solo abre la boca para hablar mal de nuestro país. Claro que mis palabras van a chocar, porque lo trato de gallina, creyendo que me estoy refiriendo a su virilidad discutible; pero no. Yo me he encontrado con mariquitas (gays) mucho más viriles que ese imbécil…».

Ante la bajeza excepcional de ese lenguaje, en boca de un ministro en ejercicio, dirigiéndose a un jefe de Estado, el Elíseo ha preferido guardar silencio, públicamente.

Defensa

Catherine Deneuve, actriz e icono femenino francés, ha «respondido» de manera indirecta, sin entrar en polémica, limitándose a comentar el «fondo» (sucio) de las agresiones, de este modo: «Todo eso no puede más que chocar. Es de una grosería increíble. Desde niña, siempre escuché, en familia, en clase, en la calle, que atacar al físico de la gente es algo sucio y feo, en esas estamos. Que ese lenguaje lo utilicen el presidente y un ministro de Brasil todavía me parece más chocante. No se puede caer más bajo. Más allá de la grosería, quiero pensar que todo ese será un bumerán contra esos personajes».

Al azar de la promoción de su nuevo disco, Alain Souchon no ha dudado en salir en defensa de Emmanuel Macron, sin caer en la terminología homófoba del ministro brasileño. Hace años, Souchon acrecentó su fama haciendo una canción a mayor gloria de Arlette Laguillier, una figura histórica de la extrema izquierda trostkista. Hoy apoya a Macron en estos términos: «En ocasiones, ha podido un poco o demasiado altivo. Hoy me parece brillante, inteligente, creativo. Un señor, vaya».