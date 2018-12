Ona Carbonell, sobre la maternidad: «Es más difícil para una mujer deportista» La nadadora olímpica mantiene una relación sentimental desde hace diez años y le gustaría más adelante sería convertirse en madre

Rocío F. de Buján

@rfbujan Seguir Madrid Actualizado: 06/12/2018 01:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se ha convertido en uno de los deportistas olímpicos más mediáticos de España tras conquistar un nuevo oro, para el que en lugar de palas se necesitaba delantal. Se alzó como ganador de la segunda edición de «MasterChef Celebrity», metiéndose al jurado y al público en el bolsillo con su disciplina y talento. Parece dominar cualquier competición pero, pese al éxito, Ona Carbonell (28 años) no pierde la humildad: «Me suena tan raro porque era muy mala, no cocinaba nada», asegura en conversación con ABC. La doble medallista olímpica y capitana del equipo español de natación sincronizada, se presentó como una de las claras favoritas y terminó conquistando al jurado del concurso culinario en su tercera edición. Esta no es la única ocasión en la que un deportista olímpico se cuelga la medalla de oro frente a los fogones, su compañero Saúl Craviotto (34 años) ya lo hizo el año pasado. «Todo el mundo dice que el deporte es lo más sacrificado pero ahora pienso que a lo mejor la cocina es más dura porque todos los platos tienen que salir perfectos, hay máxima excelencia».

El contrato de confidencialidad le prohibía desvelar los secretos del programa e incluso su triunfo durante meses: «Ha sido duro pero yo estoy acostumbrada a obedecer a mi entrenadora», aunque recuerda que lo que más le costaba era «contar mi día a día y todas las experiencias por las que he pasado». Sin duda, Ona confirma que se lleva unas grandísimas amistades gracias al programa: «Mario Vaquerizo me parece una persona maravillosa, soy súper admiradora de Paz y Boris y Santiago simplemente me encantan». Asegura que quizás la parte más chocante de haber ganado el concurso culinario es la fama que le ha reportado: «Antes me conocían muy poco porque lo que yo hago es un deporte emergente pero ahora todos los niños y gente mayor me reconoce por la calle», aún así Ona prefiere seguir llevando una vida lejos de las cámaras: «Intento separar mi vida personal de profesional», afirma.

Futuro sentimental

La nadadora olímpica mantiene una relación sentimental con Pablo Ibáñez (33) desde hace diez años y aunque quiere casarse, no encuentra el momento porque «quiero que sea cuando haga calor pero con mi carrera siempre tengo competiciones en verano, aunque tampoco tengo prisa». Lo que también le gustaría más adelante sería convertirse en madre: «Me encantaría aunque soy consciente de que es más difícil para una mujer deportista compaginar ambas cosas, pero aún así pienso que es algo muy bonito por lo que quiero pasar».

Carbonell, quien fue galardonada junto con sus compañeras de profesión la halterófila Lydia Valentín y la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro con el Premio Supernenas por promover valores como el «afán de superación», el «trabajo en equipo» y la «constancia», pudo participar en el concurso de cocina más famoso de España gracias a un pequeño parón profesional: «Junto a mi entrenadora pensamos que este sería un año más tranquilo porque llevaba 15 años sin parar, así que cuando me ofrecieron MasterChef me dijo: "O lo haces ahora o no lo harás nunca porque no lo puedes compaginar"», confiesa.