Cara Delevingne celebra el Orgullo Gay proclamando su amor a la actriz Ashley Benson

Cara Delevingne ha confirmado su relación con Ashley Benson, la protagonista de «Pretty Little Liars». Hace meses que surgió el rumor, pero la noticia no se ha confirmado hasta hoy cuando la modelo lo ha corroborado mediante un «post» en su peril de Instagram en la que la pareja aparece besándose, celebrando así su primer aniversario y la llegada del Orgullo Gay, como ha declarado la web estadounidense «E! News».

El romance comenzó el pasado verano en agosto cuando la modelo y la actriz fueron sorprendidas juntas en el aeropuerto londinense de Heathrow. Más tarde, Benson fue vista acundiendo a la fiesta de cumpleaños de Cara y juntas en el Festival de Cine de Toronto y en la Semana de la Moda de París.

Y fue en París cuando el rumor pareció confirmarse después de que Delevingne desfilase para Dior y Chanel en el homenaje póstumo a Karl Lagerfeld y se vio a la actriz apoyándola desde las gradas. Junto a ella se encontraba también la hermana de la modelo, Poppy Delevingne y diseñadora Jamie Mizrahi. Todas ellas estuvieron en los desfiles y también en la suite del hotel de Cara, donde se las pudo ver arreglándose y comiendo juntas patatas fritas en una foto que colgó la propia modelo en su cuenta.

Mizhari fue la que alentó el rumor del noviazgo a través de una foto en la que se veía a las dos jóvenes en un coche, abrazadas y con los ojos cerrados. «Arrumacos postdesfile», escribía junto a la tierna imagen.

En la gala del lunes, la modelo recibió el premio Héroe, por su compromiso con el Proyecto Trevor, para terminar con el suicidio entre los jóvenes LGTBI. En su discurso dedicó una palabras a su pareja refiriéndose a ella por su apodo: «Tengo otra mujer muy especial en esta sala a la que agradecer todo, y tú sabes quién eres... Ella es una de las personas que me ayudan a quererme a mí misma cuando más lo necesito. Ella me mostró cuál es el amor real y cómo aceptarlo. Te amo, Sprinkles».

Ashley recogía este momento en una «story» de Instagram con el siguiente comentario que confirmaba que la pareja va en serio: «Te amo Cara Delevingne. Estoy orgullosa de ti»

Antes de Ashley, Delevingne mantuvo una relación en 2018 con la hija del rey del pop Michael Jackson, Paris. El «Daily Mail» confirmaba haber sido protagonistas de uno de los momentos más románticos de la ex pareja en una terraza de un restaurante argentino en West Hollywood. Pero poco después ambas sellarían su amor con un beso en las puertas del lugar donde se encontraban cenando.

EXCLUSIVE: Sealed with a kiss! Paris Jackson and Cara Delevingne confirm romance with passionate kiss https://t.co/oRQYZa2KWhpic.twitter.com/FMVaUSAMBQ