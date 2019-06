Bertín Orborne habla por primera vez sobre sus posibles hijos secretos Toñi Moreno no se cortó al preguntarle sobre la posibilidad de que tuviese hijos ilegítimos

La lista de famosos que han acudido al programa de Toñi Moreno, «Un año de tu vida» es casi interminable. Sin embargo, uno de los invitados que más ha marcado ha sido Bertín Osborne, quien el lunes pasado se sometió a las preguntas de la periodista. Una entrevista que estuvo centrada la mayor parte del tiempo en el recorrido profesional del cantante -sobre todo tras la presentación de su nuevo disco «Yo debí enamorarme de tu madre»-, pero que también hubo alguna pregunta sobre su vida más íntima y personal.

La andaluza no se cortó al preguntarle sobre la posibilidad de que tuviese hijos ilegítimos -a raíz de las nuevas noticias sobre un supuesto hijo de Julio Iglesias-, puesto que el cantante se considera como uno de los hombres más atractivos del panorama nacional. «Bertín. Te voy a hacer la pregunta que nadie te ha hecho nunca», le dijo la presentadora ante la atenta y algo preocupada mirada del invitado. «¿Cuántos hijos tienes?», una pregunta que aunque fue inesperada, el cantante supo salir airoso de ella: «He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos», reconoció en referencia al niño que perdió con su primera mujer y que murió en sus brazos, tal y como el propio cantante recordó durante la entrevista. «Siempre me he preguntado, ¡cómo no me ha salido un hijo secreto! Me encantaría que pasara, ¿tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias», comentó entre risas.

Toñi intentó sonsacar algo más de su vida privada y le preguntó sobre su primer matrimonio con Sandra Domecq. «Nos casamos muy jóvenes, con 21 años. Eramos unos niños». Sin embargo ha asegurado que la relación con su exmujer y madre de sus hijos siempre ha sido muy buena.