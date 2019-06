Andrés Iniesta y Anna Ortiz dan la bienvenida a su cuarto hijo Romeo es el nombre del nuevo miembro de la familia

ABC Madrid Actualizado: 21/06/2019 15:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Andrés Iniesta y Anna Ortiz aumentan su familia con el nacimiento de su cuarto hijo: Romeo. Así se llama el pequeño, tal y como ha publicado el futbolista manchego a través de su redes con una foto en la que aparecen los pies de su hijo con unos patucos.

Bienvenido Romeo! Día maravilloso! La mamá y él están geniales! 😍❤ pic.twitter.com/EVCdqEz3Bv — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 20 de junio de 2019

Su cuenta de Instagram y Twitter se ha llenado de felicitaciones y bonitos mensajes por parte de sus excompañeros de campo y club tras publicar la buena noticia: «Felicidades, Andrés», escribía Javier Mascherano; «Muchas felicidades a toda la familia», comentaba Xavi Hernández. Elena Galera, pareja de Sergio Busquets, también ha querido felicitar a al pareja: «Enhorabuena, familia». Al igual que Melissa Jiménez, mujer de Marc Bartra: «Felicidades, familia».

Con este bebé la pareja ya completa la doble parejita con dos niñas y dos niños: Valeria, nacida en 2011, Paolo Andrea en 2015 y Siena en 2017.

Este nuevo nacimiento llega un año después de la despedida de Andrés Iniesta del Barça tras veinte años jugando con el club: «Es una decisión muy meditada, valorada y pensada por mí y con mi familia. Entiendo que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo, para mí el mejor equipo del mundo. Por exigencia y siendo honesto, entiendo que mi etapa acaba este año. No podría darle lo mejor de mí en lo físico y mental». Después de aquello el futbolista abrió una nueva etapa en Japón como jugador del Vissel Kobe y empezó a trabajar como profesor una academia donde imparte clases de fútbol en el país asiático.

Doce años de amor

Doce años de amor desde que se conociesen un 5 de octubre de 2007 y siete años desde que se diesen el «sí, quiero» en el Castillo de Tamarit (Tarragona) a orillas del mar. Y es que es fácil ver el amor que se profesan a traves del Instagram de Anna, desde donde muestra su día a día junto a su marido: «Contigo la vida es infinitamente mejor!!».

Ambos se conocieron por casualidad en un bar de Mataró donde ella era camarera. «Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal», contaba en el programa de «Planeta Calleja». «Me hizo sufrir porque no me daba bola. Lo mío fue un flechazo, pero ella se fue enamorando... y eso tiene un proceso», añadía Iniesta.

Su historia de amor conquista el corazón de cualquiera. «Fue al volver de una gira con el Barça de Japón. Me trajo unos aviones, porque aquí los aviones se llaman Ana, y me escribió una carta», confesó. «Se tiró dos horas de caravana para venir, darme eso e irse. Y en ese momento, después de haber estado dudando si ir o no ir, llegué a casa y le dije a mi hermana: me he enamorado». Tras escuchar esta romántica historia, el presentador se dio cuenta de que Japón era algo simbólico en su relación. «El destino era Japón», contestaba el jugador.