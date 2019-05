Alyssa Milano anima a las mujeres a sumarse a una «huelga de sexo»

La actriz Alyssa Milano, popular por su papel en la serie de televisión «Embrujadas» ha encendido las redes sociales tras publicar un tuit en el que anima a las mujeres a sumarse a una «huelga sexual». El objetivo es protestar contra las que considera estrictas leyes sobre el aborto aprobadas por los estados norteamericanos controlados por los republicanos.

La estrella de Hollywood instó a las mujeres a que dejen de tener relaciones sexuales «hasta que recuperemos la autonomía física».

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg